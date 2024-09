Un festival dedicato al calcio, arriva a Firenze il “Totaalvoetbal”

FIRENZE – Una tre giorni dedicata agli appassionati del pallone in occasione di “Totaalvoetbal”, in programma dal 6 all’8 settembre all’anfiteatro delle Cascine. Il festival dedicato al calcio e alle sue innumerevoli connessioni con altre culture torna per la sua seconda edizione all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo attiguo all’anfiteatro, nel parco delle Cascine con un […]

FIRENZE – Una tre giorni dedicata agli appassionati del pallone in occasione di “Totaalvoetbal”, in programma dal 6 all’8 settembre all’anfiteatro delle Cascine. Il festival dedicato al calcio e alle sue innumerevoli connessioni con altre culture torna per la sua seconda edizione all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo attiguo all’anfiteatro, nel parco delle Cascine con un cartellone ricco di eventi, incontri, presentazioni di libri, partite e musica dal vivo. L’evento è stato presentato, questa mattina a Palazzo Vecchio, dall’assessore allo sport Letizia Perini, Fabio Giorgetti, presidente commissione sport, Gianni Romano ideatore del festival insieme ad Ergonauth, agenzia fiorentina di comunicazione ed organizzazione eventi, Alessandro Bellucci (Nozze di Figaro), Gianfranco Busicchio, presidente associazione Simpatiche Canaglie Florentia OdV, e Daniele Mascolo, fotografo al seguito dell’AC Milan.

Tra gli appuntamenti più attesi quello con Alessandro Gazzi (ex giocatore di Torino, Palermo e Bari) che presenterà il suo libro “Un lavoro da mediano. Ansia, sudore e serie A”, mentre il fotografo Lorenzo Gasparini esporrà il suo reportage “Maradona tatuato”, una raccolta di tatuaggi dedicati al mito del calcio mondiale. Ampio spazio sarà riservato all’editoria di settore, con un focus su come la letteratura racconta il mondo del pallone. Sul campo, i partecipanti potranno assistere e partecipare a un’esibizione di ‘Calcio integrato per non vedenti’, organizzata dall’associazione Quarto Tempo. In programma l’asta con i lavori dei fotografi Mascolo e Claudio Giovannini (fotografo Acf Fiorentina): il ricavato sarà devoluto alle “Simpatiche Canaglie Florentia OdV” (un’associazione di biker preparati per dare supporto e protezione a minori vittime di abusi, violenza, maltrattamenti e bullismo) che sarà presente anche nel talk dedicato al legame tra sport e impegno sociale, in compagnia dell’assessore Perini, al presidente della commissione sport Fabio Giorgetti e a una rappresentanza del carcere minorile di Firenze.

“Una tre giorni interessante che sta all’interno del programma dell’estate Fiorentina, – ha sottolineato l’assessore Perini – un’iniziativa che lancerà un messaggio alla città: lo sport e le società sportive svolgono un ruolo fondamentale per la formazione e l’educazione di bambini e ragazzi. Come amministrazione siamo contenti di sostenere un’iniziativa come il “Festival del calcio” che, partendo dalla passione per questo sport ha creato una serie di appuntamenti per lanciare messaggi legati a temi importanti come i diritti, l’inclusione e la libertà”. Non mancherà la musica dal vivo con i Colorificio Mario, e dj set di Vasistas e Francisco Campos che accompagneranno i visitatori nell’area market, dove saranno esposti oggetti vintage e da collezione legati al mondo del calcio. Le aree giochi gestite da Cs Lebowski e Fair Play Lovers offriranno divertimento e intrattenimento, mentre un focus sull’incrocio tra moda e calcio vedrà protagoniste Veronica Bon (direttrice marketing della Spal Calcio) e Naomi Accardi (Co-Founder di SystemaRosa).

Sara Coseglia