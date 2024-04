Un film racconta la battaglia contro lo Jugendamt

SESTO FIORENTINO -Questa sera alle 21 al cinime Grotta viene proiettato il film “Kinderswhol. Il bene del bambino” di Franco Angeli.

La storia. In una stanza nel carcere di San Vittore a Milano si affrontano Marinella Colombo, accusata di aver rapito i suoi stessi figli, e il Procuratore che ha l’obbiettivo di farsi dire dove li tiene nascosti. In questo ultimo interrogatorio, Marinella ripercorre i suoi anni in balia del sistema tedesco e la sua battaglia contro lo Jugendamt, l’ente che in Germania si occupa dei minori e che l’ha privata dei figli. Denunciando questo dramma inquietante e sorprendentemente diffuso, ancora vivo nel cuore dell’Europa. Lo Jugendamt è stato più volte riconosciuto colpevole dalla Corte Europea di Giustizia, dal Parlamento Europeo e dalle Nazioni Unite per aver violato i diritti fondamentali dell’uomo.E allora viene da domandarsi: come mai non ne sapevamo niente?