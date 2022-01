Un finanziamento per il centro servizi al Parco del Neto

CALENZANO – Il Comune ha ottenuto un altro finanziamento nell’ambito del PNRR. Quasi 445mila euro che cofinanzieranno la realizzazione del centro servizi al parco del Neto per il 97% dell’investimento totale, pari a 460mila euro. “Ancora risorse per Calenzano dal piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle assegnate per la rigenerazione urbana del Pino […]

CALENZANO – Il Comune ha ottenuto un altro finanziamento nell’ambito del PNRR. Quasi 445mila euro che cofinanzieranno la realizzazione del centro servizi al parco del Neto per il 97% dell’investimento totale, pari a 460mila euro.

“Ancora risorse per Calenzano dal piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle assegnate per la rigenerazione urbana del Pino – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini -. Ringrazio gli uffici tecnici per il rispetto delle tempistiche e per l’impegno messo in fase di progettazione. Com’è noto infatti le opere finanziate dal PNRR dovranno essere collaudate entro il 2026. Calenzano quindi può oggi beneficiare dell’attività progettuale portata avanti negli anni, anche durante i mesi di chiusura a causa della pandemia. Avere i progetti pronti, ci permette oggi di accedere con più facilità alle risorse a disposizione”.

Il contributo per Calenzano è stato inserito in un decreto del Ministero dell’Interno lo scorso 30 dicembre, nel quale sono state individuate le 1.784 opere ammesse e finanziate, per un totale di 483 enti locali beneficiari.