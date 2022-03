Un fine settimana con la ciclostorica “La Lastrense”: oltre 300 i partecipanti, a Lastra a Signa “vincono” le due ruote

LASTRA A SIGNA – E’ tutto pronto a Lastra a Signa per un fine settimana nel segno del ciclismo, della tradizione, della storia delle due ruote e, perché no, anche del territorio lastrigiano. Nei prossimi giorni (da venerdì 19 a domenica 21 marzo), infatti, le strade intorno a Firenze saranno il percorso di una nuova […]

La “Ciclostorica La Lastrense” (una libera escursione non competitiva, organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme ASD di Lastra a Signa in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e di Eroica e con il patrocinio della Regione Toscana, della Città metropolitana, Comune di Firenze e dei Comuni di Scandicci, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, San Casciano, Signa e Campi Bisenzio) vuole essere una rievocazione del ciclismo come si faceva una volta, che già da questa prima edizione, ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni. La manifestazione, fra l’altro, è valida come prima prova del Giro d’Italia d’epoca e prima prova della Coppa Toscana Vintage e ha, quindi, valenza nazionale. Avrà un percorso che si snoderà su un itinerario collinare particolarmente interessante dal punto di vista ciclistico su strade bianche, comunali e regionali asfaltate del territorio attraversando anche località di altissimo interesse culturale, turistico e ambientale.

La corsa si svolgerà, come già detto in precedenza, domenica 20 marzo, con partenza alle 9,30 dal centro storico di Lastra a Signa: tre i percorsi possibili (da 36, 47 e 76 chilometri) con un dislivello che varia in base all’itinerario scelto (350 metri per il più breve, 1.354 per il più lungo). Nel programma – oltre all’accoglienza dei partecipanti, che saranno oltre 300 – anche numerose iniziative collaterali: sabato 19, per esempio, ci sarà la “Pedalata rosa” (con la Uisp di Firenze, partenza alle 9.30 dal centro storico di Lastra a Signa e arrivo a Firenze alle Cascine, alla piscina delle Pavoniere, proseguimento nel centro storico di Firenze e piazzale Michelangelo) mentre nello Spedale Sant’Antonio e in piazza Garibaldi di Lastra a Signa, che ospiterà il mercatino vintage, ci saranno in mostra anche cimeli dei campioni del passato, di vecchie glorie e di veterani dello sport.