Un fine settimana di successi per Sesto Rugby e Cavalieri Union

SESTO FIORENTINO – Il fine settimana del 15 e del 16 ottobre si porta via altri minuti e ore di rugby, passati fra risate, sudore e palla ovale sui campi di Sesto Fiorentino e del resto della Toscana. Un sabato e una domenica che hanno visto impegnate due categorie del Sesto Rugby, le tre categorie Juniores dei Cavalieri Union ed entrambe le squadre Seniores, per un totale importante di atleti di scuola rossoblù scesi in campo anche questo week end. Il campo di Sesto insomma si conferma come luogo di aggregazione e divertimento dentro e fuori dal campo, con un’importante cornice di pubblico nelle due partite interne dei campionati giovanili di Under 15 e Under 19, giocati rispettivamente sabato e domenica.

In campo Under 9 e under 13

Due le categorie impegnate nel fine settimana, con ben cinque squadre messe in campo. Nel raggruppamento Under 9 di Uzzano (Pistoia), in casa del Valdinievole Rugby, il Sesto Rugby è riuscito a mettere in campo tre diverse squadre per affrontare il torneo che vedeva ai nastri di partenza i padroni di casa, il Rugby Pistoia e il Rugby Apuania. Mete, divertimento e tanta voglia di stare insieme per tutte le squadre coinvolte, con i risultati che hanno generalmente arriso alle squadre sestesi, rendendo ancora più dolce la domenica di giocatori, allenatori e genitori dei rossoblu. Due invece le formazioni messe in campo dalla categoria Under 13, una di scena in un torneo a Firenze, presso gli impianti sportivi Marco Polo del Florentia Rugby contro i padroni di casa e il Valdarno Rugby, l’altra in campo a Scandicci e impegnata contro Puma Bisenzio e Valdinievole. La prima delle due compagini ha vinto tre delle cinque gare disputate (Florentia e Valdarno proponevano due squadre ciascuna), mentre la seconda ha avuto la meglio di entrambi gli avversari di giornata.

I risultati dei Cavalieri Union

Domenica di festa in casa Cavalieri Union, dove tutte le formazioni dell’unione rugbistica sesto-pratese hanno battuto le rivali di giornata. La Under 15, che ha giocato sul campo di Sesto Fiorentino sabato pomeriggio in un inusuale caldo pomeriggio d’autunno, ha avuto la meglio in una difficile sfida contro i Lions Livorno. Il risultato finale è stato di 19-12. La categoria Under 17 ha invece giocato in casa sul rettangolo di gioco del Montano di Prato, battendo gli emiliani del Parma 1931 con il punteggio di 28-19. La formazione è ancora imbattuta in questo inizio di stagione. Domenica a Sesto successo anche per la Under 19, che ha battuto i pari età della Primavera Roma per 33-10 e si è qualificata per gli spareggi di accesso alla fase nazionale del campionato giovanile. Per quanto riguarda le categorie seniores, la squadra Cadetta di Serie C ha battuto il Livorno Cadetti 43-7 in trasferta e ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, con 5 punti fondamentali prima della sfida della settimana prossima contro il Firenze 1931. Appuntamento per domenica 23 ottobre tra le mura amiche del campo di via della Quercia a Sesto. Infine, la Prima squadra ha espugnato Napoli per 34-29 e continua la propria marcia in vetta al girone 3 del campionato di Serie A.