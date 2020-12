Un fontanello a Porto di Mezzo: lo chiede, con una mozione, Milanesi (Gruppo misto)

LASTRA A SIGNA – Un fontanello di acqua di alta qualità nella frazione di Porto di Mezzo. E’ quello che che chiede Pietro Milanesi, capo gruppo del Gruppo misto con una mozione che sarà discussa nel consiglio comunale di oggi, giovedì 10 dicembre. “Nel 2011 la Provincia di Firenze, otto Comuni della cintura fiorentina, fra cui anche Lastra a Signa e Publiacqua presentarono un piano dettagliato per l’installazione di nuovi fontanelli per la distribuzione di acqua di qualità. A seguito di quel progetto l’amministrazione comunale installò in tempi diversi i tre fontanelli presenti sul nostro territorio, uno sul capoluogo, Malmantile e Ginestra Fiorentina. Un impegno economico di 560.000 euro, 392.000 dei quali dalla Provincia e 144.000 da Publiacqua. Nell’ottobre 2012 il Comune rese noto i dati relativi alle quantità di acqua pubblica, liscia e gasata, attinta ai tre fontanelli, installati in periodi diversi e operativi per un totale di 26 mesi. In questo breve periodo fu erogato un totale 1.525.55 litri di acqua di qualità, di cui, circa un terzo gasata. Utilizzando l’acqua dei fontanelli fu evitata la produzione di 1.017.000 bottiglie, sottraendosi al consumo di 101.700 kg di CO2, 81.360 kg di greggio e 711.900 litri di acqua. Oltre a ciò, furono risparmiati 81.360 euro per il mancato smaltimento, i cittadini hanno economizzato oltre 350.00 euro sulle spese per l’acqua. Ricordo che questi dati sono relativi al lontano ottobre 2012, sono passati otto anni di piena funzionalità dei tre fontanelli quindi, a oggi andrebbe moltiplicato almeno per dieci volte per avere il un quadro approssimativo dei vantaggi totali che hanno prodotto”.

“Queste considerazioni – conclude Milanesi – evidenziano la giusta scelta dell’amministrazione comunale del 2011, scelta da espandere a tutta la nostra comunità, un servizio di offerta di acqua minerale naturale da offrire a tutti i cittadini. Da qui la mia richiesta al sindaco e alla sua giunta di prevedere, nei tempo possibili, l’installazione nella frazione del nostro Comune, con un bacino di utenza di oltre 2.300 persone, ancora non servita da un fontanello di acqua di qualità… Porto di Mezzo”.