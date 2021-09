Un “full” di vini da degustare: via alle “Colline del gusto” nel segno del Chianti

LASTRA A SIGNA – Prende il via oggi, martedì 14 settembre, “Le colline del gusto”, la rassegna promossa dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Vetrina Toscana e il Consorzio Chianti Colli Fiorentini e che vuole essere un vero e proprio percorso alla scoperta dei prodotti tipici del territorio. Il primo appuntamento, dalle 17 alle 19, prevede un “Chianti Tour Villa Ilangi” e consente di andare alla scoperta del prezioso “nettare” dei colli fiorentini, il vino Chianti appunto, grazie a una degustazione di cinque tipi di vini con visita alla cantina e ai vigneti accompagnati dall’enologo. Villa Ilangi si trova in via Gavignano 1/A, per prenotazioni e prezzi 055 878089 – info@villailangi.it (per partecipare è obbligatoria la prenotazione ed è necessario essere in possesso del Green Pass).