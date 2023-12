Un gestore per l’impianto sportivo alla Zambra

SESTO FIORENTINO – Una nuova gestione per il campo sportivo della Zambra. La Giunta comunale ha dato il via alla ricerca di un gestore per l’impianto sportivo da calcio a 5 “Andrea Braschi” nel giardino pubblico “2 agosto 1980”. L’impianto si trova all’aperto in un’area recintata di 1.020 mq dove è presente il campo di […]

SESTO FIORENTINO – Una nuova gestione per il campo sportivo della Zambra. La Giunta comunale ha dato il via alla ricerca di un gestore per l’impianto sportivo da calcio a 5 “Andrea Braschi” nel giardino pubblico “2 agosto 1980”.

L’impianto si trova all’aperto in un’area recintata di 1.020 mq dove è presente il campo di calcio a 5 completo di illuminazione e un fabbricato di 78,50 mq composto da quattro locali di cui due spogliatoi per gli atleti, uno spogliatoio arbitri ed un locale di servizio. Inoltre sul manto sintetico è segnato anche un campo regolamentare da pallavolo.

La convenzione prevedeva un affidamento di 5 anni è stata revocata da parte del Comune a giugno 2020 per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali. Da marzo 2024 sarà affidata la gestione del campo della Zambra, il concessionario svolgerà avrà come attività principale quella sportiva di calcetto a 5 e tutte le altre attività compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali dell’impianto.

Inoltre la nuova gestione dovrà assicurare l’apertura e la chiusura, la pulizia, sorveglianza e custodia dell’impianto nel suo complesso, oltre alla manutenzione ordinaria e l’organizzazione di attività sportiva, non agonistica e agonistica. All’intero dell’impianto vengono svolte attività di promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti; attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio; attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, del recupero del disagio e di lotta al drop-out giovanile.