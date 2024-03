Un “Glossario dedicato a Simonetta Bessi” contro la violenza sulle donne. Presentato all’Auser Toscana

SESTO FIORENTINO – Un “Glossario dedicato a Simonetta Bessi” è la terza tappa di un progetto denominato “Sciarpa di parole” promosso dalle Pari Opportunità di Auser Toscana per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il Glossario è stato presentato in occasione della Giornata Internazionale della donna, oggi venerdì 8 marzo sede di Auser Toscana in via Pasolini alla presenza del presidente di Auser Toscana Renato Campinoti, della vicepresidente di Auser Toscana e responsabile pari opportunità di Auser regionale Diana Correale di Francesca Torricelli delle pari opportunità della Regione Toscana e della consigliera per le pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini. Conclusioni di Lella Brambilla vice-presidente Auser Nazionale.

Nel Glossario sono state raccolte 91 parole (23 con motivazioni espresse online dai volontari Auser e 68 parole raccolte durante l’incontro dei 14 territoriali Auser alla giornata in Biblioteca Ragionieri a Sesto Fiorentino). Le parole raccolte hanno avuto il compito di “raccontare” la violenza sulle donne abbinate al significato che ognuno di noi ha voluto dare loro e costruiscono una sciarpa di parole che si affianca alla sciarpa di stoffa lavorata e realizzata nelle molte sartorie dell’Auser. Il progetto si è svolto in tre tappe: la prima il 25 novembre 2021 con una raccolta di parole da parte dei volontari di Auser, la seconda, il 23 novembre 2022 con un evento-spettacolo alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino dove i volontari dei 14 territoriali hanno presentato le loro parole e l’ultima tappa, questa, il glossario dove sono state raccolte tutte le parole. Ad affiancare le tappe del percorso due brevi video di 5 minuti ciascuno realizzati da Auser Toscana dove i volontari e le volontarie Auser hanno spiegato la scelta della loro parola. Questo percorso è stato sostenuto con passione da Simonetta Bessi presidente Auser 2017-2023, e a lei è dedicato il Glossario.

“Abbiamo scelto di realizzare un glossario per raccogliere le parole contro la violenza sulle donne e presentarlo l’8 marzo nella Giornata internazionale della donna – ha detto Correale – proprio perchè, secondo noi, l’attenzione su temi come la violenza sulle donne di tutte le età non deve mai mancare ogni giorno dell’anno fino a quando non sarà debellata del tutto. Inoltre vogliamo che questo glossario non stia fermo, ma voli, giri nelle scuole, nei luoghi pubblici e che aiuti a far incontrare gli anziani con i giovani, due generazioni che possano scambiare le proprie conoscenze e i diversi linguaggi. E infine, uno dei motivi per cui teniamo a questo glossario è perchè porta il nome di una donna importante per noi: Simonetta Bessi. A lei lo abbiamo dedicato perchè lei per prima lo ha voluto”.