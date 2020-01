SESTO FIORENTINO – Un incontro per fare informazione sul Coronavirus. Lo promuove la Croce Viola Pubblica assistenza di Sesto Fiorentino, con un appuntamento lunedì 3 febbraio alle 21 in sala Multimediale, nella sede dell’associazione in via Petrosa. La biologa Elisa Testa dedicherà una mezz’ora a illustrare le direttive dell’Asl e i protocolli e sarà a disposizione per rispondere alle domande.