“Un insieme unico di segni e di colori”: in mostra da sabato 28 “l’arte” dei più piccoli

CAMPI BISENZIO – Presentazione della mostra collettiva “Un insieme unico di segni e di colori” con le insegnanti, un rappresentante dell’amministrazione comunale e tanti bambini sabato 28 maggio alle 16 presso lo spazio espositivo temporaneo del palazzo comunale in piazza Dante. Un’occasione, spiegano da Operarte, per capire come i nostri bambini dai 3 ai 5 anni si preparano a essere i cittadini di domani, guidati dalle loro insegnanti. I lavori in mostra, infatti, sono delle tre scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e creati dopo letture e confronti in classe su argomenti di grande attualità come la raccolta differenziata, la diversità, il rispetto, la salvaguardia della terra. Grandi temi portati all’attenzione dei piccoli con semplicità e tanto tanto colore e forme. Una gioia per noi Operarte ospitare questi elaborati nello spazio espositivo comunale”.