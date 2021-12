Un laboratorio-negozio di calamite per giovani autistici

SESTO FIORENTINO – Un laboratorio-negozio per giovani autistici è stato organizzato da Convoi e dalla cooperativa sociale Allenamente. Lo spazio si trova in via Gramsci 202 ed è stato inagurato questa mattina alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, della presidente della Società della Salute Nord Ovest Camilla Sanquerin dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli […]

SESTO FIORENTINO – Un laboratorio-negozio per giovani autistici è stato organizzato da Convoi e dalla cooperativa sociale Allenamente. Lo spazio si trova in via Gramsci 202 ed è stato inagurato questa mattina alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, della presidente della Società della Salute Nord Ovest Camilla Sanquerin dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli e da Maurizio Rossi, Presidente cooperativa Convoi.

Negli spazi di via Gramsci saranno realizzate calamite per i frigoriferi, un oggetto che, dicono gli organizzatori sta ottenendo sempre più interesse da parte di collezionisti e non solo.

“In frigo Veritas” è il nome del laboratorio-negozio. Infatti, nella sede inaugurata questa mattina, i giovani che parteciparenno al progetto potranno sia vendere ai privati calamite personalizzate, sia ad aziende.

“Il nostro obiettivo è creare occupazione – dice Rossi – e farlo nel migliore dei modi possibili. Abbiamo creato un percorso adatto per questi ragazzi che non dovranno adeguarsi all’ambiente, ma viceversa sarà l’ambiente ad adeguarsi a loro”.

Ogni settore, venendo incontro alle esigenze dei giovani, è diviso e segnalato con un apposito colore in modo da identificare subito l’attività che viene svolta. Per adesso sono 5 i giovani che partecipano al progetto, ma l’intenzione è di arrivare fino a 20.