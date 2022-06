Un lettore ci scrive: “Via Buozzi, perché quella perdita d’acqua non viene riparata?”

CAMPI BISENZIO – Una perdita d’acqua che, in base alla segnalazione inviata alla nostra redazione da un lettore di Piananotizie, “andrebbe avanti” “da oltre 50 giorni”. “Quella che vi segnalo – scrive nella e-mail – è una perdita d’acqua in via Buozzi, davanti alla Cartoleria Il Panda, che non viene riparata nonostante le numerose segnalazioni […]

CAMPI BISENZIO – Una perdita d’acqua che, in base alla segnalazione inviata alla nostra redazione da un lettore di Piananotizie, “andrebbe avanti” “da oltre 50 giorni”. “Quella che vi segnalo – scrive nella e-mail – è una perdita d’acqua in via Buozzi, davanti alla Cartoleria Il Panda, che non viene riparata nonostante le numerose segnalazioni fatte”.

“Per quanto ci riguarda – dice l’assessore Riccardo Nucciotti – la segnalazione in oggetto risulta presentata in data 18 maggio. Sono già stati fatti dei sopralluoghi e verificato quello che c’è da fare. Entro la metà della prossima settimana verrà fatto l’intervento richiesto, il problema è derivato soltanto dal fatto che negli ultimi giorni ci sono state diverse perdite, anche in altri Comuni del circondario, molto più gravose rispetto a quella di via Buozzi, e pertanto Publiacqua è intervenuta prima su queste”.