Un libro e una mostra-evento sul “sorriso” dei bambini Saharawi

SESTO FIORENTINO – Una mostra fotografica- evento teatrale dedicata al “sorriso” dei bambini Saharawi sarà esposta da domenica 6 settembre alle 10.30 al Centro Berti di via Bernini a cura di Alessandro Mayer. La mostra racconta la storia dei bambini ospiti a Sesto Fioentino negli anni, durante le feste e le cene a loro dedicate nei circoli e nelle parrocchie sestesi. I 10 bambini sono stati ritratti, per la prima volta, in uno studio di posa dal fotografo sestese cercando di mettere in luce il sorriso e la vitalità dei piccoli arrivati a Sesto Fiorentino. Da questo incontro è nato un libro fotografico e l’idea della messa in piedi di un evento-piece teatrale per aiutare i bambini.



“Grazie alla disponibilà di tante entità e singole persone è stato editato un libro con le fotografie ed è nata l’idea per un evento/piece teatrale con una duplice finalità: – si legge in una nota dell’associazione che si occupa dei piccoli Saharawi -aiutare, attraverso la diffusione del libro, i bambini degli accampamenti Saharawi, pesantemente colpiti da questa surreale, attuale situazione e la seconda per condividere la gioia della fotografia intesa come piacere dello spirito e dolcezza necessaria all’amore”.