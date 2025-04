Un libro per raccontare “le piccole storie” dei sestesi tra il 1930 e il 1950

SESTO FIORENTINO – “Piccole storie nella grande Storia. Ricordi ed esperienze di vita vissuta 1930-1950” è il titolo della raccolta di testimonianze raccolte da Anna Benvenuti e Patrizia Poli, edito da «apice libri», che sarà presentato il 30 aprile alla Biblioteca Ragionieri a Doccia. Le curatrici del volume hanno intervistato sestesi di nascita o di “adozione” che hanno vissuto quel difficile periodo, riportandone fedelmente le parole. “Il nostro intento – spiegano Anna Benvenuti e Patrizia Poli – è quello di mantenere viva la memoria di quegli avvenimenti, per aiutare a capire quali difficoltà i nostri genitori e nonni hanno dovuto superare per arrivare alla democrazia e come sembri scontato vivere in pace e libertà dimenticando che i diritti faticosamente conquistati vanno difesi ogni giorno. Per vivere liberi bisogna infatti partecipare, confrontarsi con le idee degli altri, rispettarle e cercare insieme un valido punto d’incontro”. Sarà presente il sindaco Lorenzo Falchi, mentre le letture saranno a cura del del gruppo “Leggere insieme”. Il libro, che ha il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e dell’Associazione comunale anziani, sarà anche distribuito in omaggio ai 460 studenti che frequentano la terza classe delle scuole medie della città.