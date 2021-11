Un libro, un documentario e la pulizia lungo il Rimaggio per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti

SESTO FIORENTINO – Esistono e non ne possiamo fare a meno, ma possiamo cercare di ridurli: sono i rifiuti. E questa è la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Ciascuono a suoo modo sarà impegnato nel cercare di portare al minimo lo scarto quotidiano. Rifiuti che ci condizionano, ci circondano, ma che possiamo cercare di rendere sempre meno impattanti sull’ambiente. Come fare?Forse la ricetta perfetta ancora non esiste, ma la strada per arrivarci è sicuramente stata tracciata. Ci sono però le istruzioni per un futuro sostenibile, un futuro dove poter ridurre i rifiuti. Per capire come fare ecco un libro dove ci sono soluzioni per vivere in modo sostenibile è “Rifiuti? Istruzioni per un futuro sostenibile” scritto da Sara Falsini, Federica Ruggero, Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, edito da apice libri di Stefano Rolle. Oltre a trovare il libro alla Libreria Rinascita, si possono trovare soluzioni per come affrontare la riduzione dei rifiuti seguendo tre iniziative promosse dal Comune. Giovedì 25 novembre, alle 21 al Cinema Grotta si terrà la proiezione del documentario “Watermark – L’acqua è il bene più prezioso” di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada 2013, 100′). Ingresso gratuito.

Venerdì 26 e sabato 27 novembre in tutte le Farmacie comunali sarà visibile la campagna di sensibilizzazione all’utilizzo della coppetta mestruale, mentre domenica 28 novembre, alle 10 in piazza Vittorio Veneto si terrà una mattinata di pulizia lungo il fiume Rimaggio, dal Centro di Sesto fino a Colonnata In collaborazione con Pro Loco Sesto Fiorentino, La Racchetta, CAI Sesto Fiorentino, Legambiente, Plastic Free.