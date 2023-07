Un luogo di accoglienza soltanto per donne: a San Donnino apre “Casa Luna”

CAMPI BISENZIO – Il 20 luglio aprirà in via Trento a San Donnino, nei locali dell’ex Cas minori, una struttura di accoglienza per sole donne che versano in condizioni di marginalità, fragilità o emergenza abitativa. La struttura, denominata “Casa Luna”, ha una capienza massima di 25 ospiti ed è gestita dalla Cooperativa Girasole. Il progetto, […]

CAMPI BISENZIO – Il 20 luglio aprirà in via Trento a San Donnino, nei locali dell’ex Cas minori, una struttura di accoglienza per sole donne che versano in condizioni di marginalità, fragilità o emergenza abitativa. La struttura, denominata “Casa Luna”, ha una capienza massima di 25 ospiti ed è gestita dalla Cooperativa Girasole. Il progetto, iniziato nel 2021 sul territorio fiorentino, è convenzionato con il Comune di Firenze ma non è a uso esclusivo dei servizi fiorentini. Il centro non accoglierà migranti, ma solo donne inviate dal servizio sociale o dagli operatori di strada per persone senza fissa dimora. E prevede tre moduli: uno dedicato all’emergenza (72 ore), uno intermedio (le donne rimarranno il tempo necessario alla costruzione di un progetto individuale) e uno con permanenza prolungata (per i casi complessi o cronici). Nella struttura saranno presenti due operatori con funzioni di coordinamento, tre educatori e una sorveglianza notturna. Il 20 luglio verranno inserite le prime 12 persone.