Un mese di eventi per l’apertura della nuova Coop

SESTO FIORENTINO – “Una storia di persone: le origini della Cooperativa nel territorio di Sesto Fiorentino” è il titolo della mostra che dà il via al calendario di eventi legati all’apertura del nuovo punto vendita Coop di Sesto Fiorentino. La mostra, allestita fino al 26 marzo presso il Centro espositivo Berti di via Bernini e visitabile dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, è aperta a tutta la cittadinanza ed è l’occasione per festeggiare la storia della Cooperativa di Sesto Fiorentino e ricordare i momenti cruciali del suo sviluppo.

La mostra, realizzata con i materiali dell’Archivio storico di Unicoop Firenze, ripercorre, tappa dopo tappa, una storia lunga oltre un secolo: da quel 1° Novembre 1891, quando 35 operai e artigiani suggellarono l’atto di nascita della Cooperativa di consumo di Sesto Fiorentino alla fusione con la Cooperativa di Consumo di Firenze e, successivamente, all’incorporazione di Coop Etruria e Unicoop Empoli che portò, nel 1973, alla nascita di Unicoop Firenze, fino all’inaugurazione nel 2003 del punto vendita di Sesto Fiorentino in via Petrosa. La mostra, distribuita su venti pannelli, riporta documenti d’archivio, come il verbale manoscritto della prima adunanza della Cooperativa nel 1891, il volantino dell’Assemblea per la proposta di fusione con Unicoop Empoli e Toscocoop di Firenze nel 1972 e la copertina dell’Informatore per la nascita di Unicoop Firenze, nel 1973. Accanto ai documenti le foto d’epoca: da quelle degli spacci e dei reparti, ai momenti conviviali, a quelle delle assemblee che hanno scandito lo sviluppo della Cooperativa.

Venerdì 8 marzo, ore 17.30 – Spazio Espositivo A. Berti – Donne in giallo. Personaggi femminili all’interno della letteratura “gialla”. Presentazione a cura delle giornaliste Sandra Nistri e Elena Andreini.

Sabato 9 marzo – Spazio Espositivo Berti

Ore 15.00 – MuoviSesto: una comunità che cammina

Incontro per raccontare l’esperienza e riflettere sui possibili sviluppi e la trasferibilità in altre comunità.

Ore 16.30 – Camminata, guidata dai “capitreno” di MuoviSesto,



Martedì 12 marzo 2024, ore 21 – Spazio Espositivo Berti

Cambiamenti climatici ed emergenze ambientali: è pronta Sesto Fiorentino? Dialogo con gli esperti.

Sabato 16 marzo 2024, ore 15-19 e domenica 17 marzo 2024, ore 10-19

Biblioteca Ernesto Ragionieri, piazza della Biblioteca 4, Sesto Fiorentino – Presentazione del gioco “Prosperia” di Unicoop Firenze in occasione della terza edizione di “Libera Ludum”.

Martedì 19 marzo 2024, ore 17.30 – Spazio Espositivo A. Berti

Presentazione del libro Viaggio dai mille ad oggidi Antonio Comerci.



Mercoledì 20 marzo 2024, ore 17.30

Spazio Bibliocoop – Centro*Sesto Coop.fi via Petrosa 19/21/23, Sesto Fiorentino

Degustazione guidata dei pani di Cerealia e possibili abbinamenti. Su prenotazione – info 3386041466.



Venerdì 22 marzo 2024, ore 17.30 – Spazio espositivo A. Berti

Presentazione del libro Mezzo secolo di Unicoop Firenze di Andrea Giuntini. Sarà presente l’autore.

Martedì 26 marzo 2024, ore 18 – Spazio Espositivo A. Berti

Presentazione del libro Fitopolis, la città vivente di Stefano Mancuso.

Modera Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. Sarà presente l’autore.

Sabato 6 aprile 2024 – ore 15.00 – 23.00 – Biblioteca Ernesto Ragionieri

Gioca con Coop. Giochiamo con “Prosperia” e altri giochi da tavolo e di ruolo.

L’occasione per conoscere il gioco Unicoop Firenze “Prosperia” e altri giochi, sotto la guida di esperti.



Sabato 13 aprile 2024, ore 17.30 – Dalla Casa del popolo di Colonnata alla Biblioteca Ragionieri nell’area di Doccia – Sulle tracce della Fabbrica Ginori

Rappresentazione teatrale itinerante e proiezione di un documentario sulla storia della Fabbrica Ginori. A cura di Zera e in collaborazione con Fondazione Museo Ginori. Prenotazione obbligatoria al 3386041466.

Domenica 14 aprile 2024 e domenica 21 aprile 2024, ore 10.00

Archeologia svelata – Tour guidato dalla tomba della Montagnola alla Biblioteca Ragionieri con visita alla mostra documentaria. Prenotazione obbligatoria su coopfi.info/eventi. In collaborazione con la Proloco di Sesto Fiorentino e la Biblioteca Ernesto Ragionieri.