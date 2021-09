Un mese di incontri, spettacoli, volontariato e gastronomia: a Campi prende il via “La Meglio Genìa”

CAMPI BISENZIO – Mercoledì 1 settembre prende il via “La Meglio Genìa”, l’ormai consueto mese di eventi enogastronomici, artistici e culturali per raccontare e rinnovare le tradizioni campigiane, organizzato in collaborazione con la Pro Campi, il CCN Fare Centro Insieme, Confesercenti e Confcommercio. Primo importante appuntamento è il 2 settembre, quando sarà ricordato l’anniversario della […]

CAMPI BISENZIO – Mercoledì 1 settembre prende il via “La Meglio Genìa”, l’ormai consueto mese di eventi enogastronomici, artistici e culturali per raccontare e rinnovare le tradizioni campigiane, organizzato in collaborazione con la Pro Campi, il CCN Fare Centro Insieme, Confesercenti e Confcommercio. Primo importante appuntamento è il 2 settembre, quando sarà ricordato l’anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio. Dopo il consueto ritrovo in piazza della Resistenza alle 9, con la deposizione delle corone presso la lapide commemorativa, la cerimonia proseguirà davanti allo stabilimento della Gkn. Sindaco e istituzioni celebreranno il 77º anniversario della Liberazione con i lavoratori, che si trovano in presidio permanente dal 9 luglio, giorno in cui l’azienda ha deciso la chiusura dello stabilimento.

La rassegna vede la partecipazione di tutte le più importanti realtà del tessuto associativo e culturale campigiano: dalla Fondazione Teatrodante Carlo Monni alla cooperativa Macramé, dalla Biblioteca Tiziano Terzani alla Scuola di Musica, passando dall’Associazione Anziani per il Volontariato. Ma l’evento principale della “Meglio Genìa” sarà come sempre il Palio della pecora “Sergio Iorio”, in programma domenica 19 settembre in piazza Matteucci, durante il quale circoli e privati si sfideranno nella preparazione del piatto campigiano per eccellenza. Giunto alla 7ª edizione, il Palio è organizzato in collaborazione con i volontari dei Gips di Sant’Angelo a Lecore. A presentare la serata il critico enogastronomico Leonardo Romanelli, coadiuvato dal “macellaio poeta” Dario Cecchini.

L’intero incasso della serata sarà destinato al fondo di solidarietà per i lavoratori della Gkn e i circoli in gara sono circolo Arci Dino Manetti, San Lorenzo e Misericordia di Campi, circolo Auser Vivere il Rosi, circolo Rinascita Campi Bisenzio, circolo Rinascita San Piero a Ponti e Pubblica Assistenza di Campi (tutto il programma: https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9699).

(Immagine di archivio)