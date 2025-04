Un mese di iniziative per la Festa della Liberazione

CALENZANO – Fino al 29 maggio proseguono le iniziative legate al 25 aprile, festa della Liberazione. Organizzate dal Comune di Calenzano in collaborazione con Anpi, ”80 anni di Liberazione” si inizia il 25 aprile quando si svolgerà la commemorazione ai Cippi del territorio con partenza alle 8.30 dal Municpio, alle 10 in piazza Vittorio Veneto […]

CALENZANO – Fino al 29 maggio proseguono le iniziative legate al 25 aprile, festa della Liberazione. Organizzate dal Comune di Calenzano in collaborazione con Anpi, ”80 anni di Liberazione” si inizia il 25 aprile quando si svolgerà la commemorazione ai Cippi del territorio con partenza alle 8.30 dal Municpio, alle 10 in piazza Vittorio Veneto si terrà la commemorazione al Monumento ai Caduti. Per raggiungere Valibona sono organizzate delle escursioni: alle 7,30 partenza da La Bottega dell’Allegria a Legri (info: 3512250273); alle 8 partenza dalla Casa del Popolo di Calenzano (info: 055.2693977); alle ore 8,30 partenza dal circolo Arci di Carraia (info: 055.8819072); alle 9 partenza dal circolo Arci Le Croci, sentiero Rifugio Gensini (info: 055.8877028). Alle 9,30 partenza dal Tiro al piattello. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe con suola scolpita, una borraccia d’acqua. Alle 12 sono in programma la commemorazione e gli interventi istituzionali al cippo di Valibona. Il gruppo “MaggiAllegri” accompagnerà le celebrazioni al Memoriale con “Canti di liberazione e di lotta”.

A seguire, pranzo all’aperto con servizio di ristoro organizzato dal Circolo Arci di Carraia e dalla Misericordia di Carraia. Alle 14 camminata con visita guidata a una grotta sul crinale della Calvana, a cura dell’Unione Speleologica Calenzano. L’attrezzatura necessaria per scendere in grotta sarà fornita gratuitamente dall’organizzatore, si consiglia un abbigliamento comodo con pantaloni lunghi, scarpe da trekking. Iscrizione obbligatoria entro le 13 al banchino presso il Memoriale di Valibona. Durante l’intera giornata il Memoriale sarà aperto e visitabile, a cura dell’associazione I Birboni. Per consentire le iniziative, il traffico veicolare sarà vietato dalle 8 alle 18 nel tratto compreso tra l’ex Tiro al piattello fino al quadrivio dopo Valibona, con presidi a cura della Polizia municipale e della Vab. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere a piedi Valibona, è disponibile un servizio di trasporto a cura della Vab su prenotazione a 25aprile@comune.calenzano.fi.it Per informazioni e programma completo delle iniziative di “80 anni di LiberAzione”, consultare il sito www.comune.calenzano.fi.it.