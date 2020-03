Un messaggio di speranza dai bambini di Casa don Lelio: “Tutto andrà bene”

LASTRA A SIGNA – Nei momenti complicati, nei momenti difficili, quando lo sconforto rischia di prendere il sopravvento, molto spesso l’esempio viene dai bambini. Da coloro che, con la loro spontaneità e con la loro semplicità, riescono a trasmettere dei messaggi che, ai “più grandicelli”, così spontanei al contrario non vengono. Come, per esempio, hanno fatto alcuni bambini ospiti a Casa don Lelio, a Lastra a Signa, struttura della parrocchia di Santa Maria a Castagnolo che fa parte della rete di accoglienza famiglie dell’Ospedale pediatrico Meyer. Insomma, bambini che stanno combattendo una battaglia nella battaglia. Ecco perché il messaggio di speranza postato oggi pomeriggio su Facebook assume una doppia valenza. Con un’aggiunta: “Chi può doni il sangue perché è donare la vita”. Una speranza e un invito che non possiamo non condividere.

P.F.N.