Un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Lastra a Signa, a luglio la partenza dei lavori

LASTRA A SIGNA – Partiranno nel mese di luglio i lavori di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità locale del Comune di Lastra a Signa interessati dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinati dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio 2021 al chilometro 10,300. Per questo intervento, infatti, il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale di 1 milione di euro grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana che riguarda appunto il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li. Il progetto interesserà lavori di manutenzione straordinaria di via Nuova Guardiana, via Livornese, via di Stagno, via di San Romolo, via di Mazzetta, via di San Lorenzo a Monti, via di Carcheri nel territorio del Comune di Lastra a Signa. In base al cronoprogramma del progetto, redatto dai tecnici del Comune di Lastra a Signa che riguarda sia interventi di ripristino degli ammaloramenti che riasfaltature del manto stradale e del sottofondo dove necessario, i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Sempre per quanto riguarda il ripristino di strade comunali dal 20 giugno partiranno i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di via Fermi e via Gramsci (nelle immediate prossimità della scuola elementare di Santa Maria a Castagnolo). Tale intervento è possibile grazie a un finanziamento ministeriale di 60.000 euro. Gli interventi comprenderanno in alcuni casi lavori sull’intera carreggiata, in altri casi metà delle sede viaria, a seconda delle condizioni di degrado rilevate. Per consentire la realizzazione di tali lavori dal 20 al 24 giugno, in orario 8-18, in via Enrico Fermi e in via Antonio Gramsci, tratto da via Fermi a via Santa Maria a Castagnolo, sarà istituito il senso unico alternato.