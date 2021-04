Un milione di euro per palestre e impianti sportivi: la soddisfazione del comitato regionale della Lis

FIRENZE – Il comitato regionale Toscana della Lis (Lega imprese sportive) “apprende con soddisfazione l’uscita del bando dei contributi dedicati ai codici Ateco a noi afferenti. Il 19 maggio, infatti, – spiegano in una nota – uscirà il bando per gli organizzatori di eventi e le imprese sportive (nel dettaglio sarà riservato un milione di […]

FIRENZE – Il comitato regionale Toscana della Lis (Lega imprese sportive) “apprende con soddisfazione l’uscita del bando dei contributi dedicati ai codici Ateco a noi afferenti. Il 19 maggio, infatti, – spiegano in una nota – uscirà il bando per gli organizzatori di eventi e le imprese sportive (nel dettaglio sarà riservato un milione di euro a palestre e impianti sportivi), un primo passo rispetto a un dialogo più ampio che dovrà rimettere anche lo sport al centro dell’interesse della Regione Toscana. Il biennio 2020/2021 ha messo a dura prova l’impiantistica sportiva, ma le imprese sono pronte a ripartire, occorrono linee guida precise che ci permettano di farlo in sicurezza il prima possibile”.

“Lo sport ci insegna che per raggiungere un obbiettivo non possiamo giocare individualmente, ma occorre farlo come squadra mirante a uno stesso scopo al fine di conseguirlo nel miglior modo possibile. Come Lis ci siamo attivati fin da subito per portare all’attenzione della nostra Regione le problematiche di un settore apparentemente dimenticato e abbiamo trovato nell’assessore Marras e nei funzionari del gabinetto del Governatore Giani, Massimo Pieri e Alessio Franchino, la disponibilità all’ascolto e la voglia di lavorare assieme e per questo li ringraziamo. Intanto stiamo cercando di raccogliere tutte le istanze dei vari settori che rappresentiamo al fine di redigere un documento condiviso che possa essere da stimolo al tavolo della regione. Le imprese interessate alla nostra associazione di categoria possono contattarci ai seguenti recapiti: toscana@legaimpresesportive.it – 334.6451762″.