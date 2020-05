Un milione di mascherine all’aeroporto: arrivate dalla Cina e già sdoganate

FIRENZE – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto Vespucci, hanno proceduto, con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, al rapido sdoganamento di circa un milione di mascherine di tipo ffp2 provenienti dalla Cina e destinate a servizi di pubblica necessità. “Continua – si legge in una nota – l’impegno dei funzionari ADM volto ad assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso”.