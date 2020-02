Un minivan per Asd Team Karate Puleo Firenze

SESTO FIORENTINO – Un minivan da 7 posti è stato donato da Juice Plus+, azienda globale di integratori alimentari, all’ASD Team Karate Puleo Firenze. Il nuovo mezzo servirà per gestire maniera adeguata le trasferte dei ragazzi del settore giovanile. Il team fiorentino, guidato dal Direttore Tecnico Francesco Puleo, è stato fondato nel 2015 e negli ultimi 4 anni ha raggiunto risultati di grande prestigio con atleti di livello internazionale come Simone Marino e Mattia Pampaloni. Madrina della giornata, che si è svolta nella sede di ZoWorking, è stata la karateka Sara Cardin (specialità Kumitè cat. 55Kg), campionessa del mondo nel 2014, vicecampionessa 2010, tre volte campionessa europea seniores 2010-2014-2016 e vincitrice del ranking Premier League 2014 e 2018 per la sua categoria. La campionessa veneta, dopo aver recuperato da un grave infortunio che l’ha tenuta ferma per gran parte dello scorso anno, sta lottando per raggiungere il sogno della partecipazione alle Olimpiadi, visto che il karate a Tokyo 2020 sarà disciplina olimpica per la prima volta.

“Quando Juice Plus+ mi ha chiesto di fare parte del progetto Verso il Sol Levante -dice Sara Cardin – ho accettato con entusiasmo, perché l’idea di poter essere di supporto a una società sportiva in maniera tangibile mi è sembrata subito fantastica. Sono veneta, ma faccio parte della grande famiglia del Karate e ho pensato che il Team Karate Puleo Firenze potesse essere un giusto destinatario della donazione. Conosco molto bene Francesco Puleo, la sua associazione e l’ottimo lavoro svolto in questi anni, nonostante operino in una situazione complicata. Il fatto che, grazie a questo intervento, potranno organizzare le trasferte del settore giovanile in maniera più efficiente e sicura mi piace molto, perché i ragazzi sono il futuro del nostro sport e dobbiamo fare di tutto per alimentare la loro passione e abbattere eventuali ostacoli che potrebbero spegnerne l’entusiasmo”.