Un murale per ricordare le donne della Liberazione di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Celebrazioni questa mattina della Liberazione di Sesto Fiorentino. Dopo la deposizione delle corone al ai Cippi e al Cimitero Maggiore e in piazza Vittorio Veneto, il corteo per le vie cittadine si è concluso in piazza De Amicis con la deposizione della corona ai Monumenti ai Caduti e al Partigiano. Qui si sono tenuti gli interventi del sindaco Lorenzo Falchi, di Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze, e di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi. Il sindaco ha dedicato l’ottantesimo anniversario della Liberazione alle donne che si sono impegnate nella Resistenza e ha annunciato che domanii 2 settembre inizierà l’intervento di realizzazione di un murale in Largo V Maggio, vicino alla statua di Pescetti dedicato proprio alle partigiane di Sesto. Ha concluso l’intervento ricordando una frase di Cesare Pavese tratta da a casa in collina per sottolineare che “dobbiamo usare – ha detto il sindaco – ogni strumento messo a disposizione dalla democrazia per tenere aperti i grandi spazi democratici”.