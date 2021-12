Un Natale di donazioni e di sorrisi per il gruppo Fratres di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno il 25 dicembre è stato un Natale di donazioni per il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa. Di donazioni e di sorrisi come testimoniano anche le immagini che pubblichiamo. Diciotto le persone che, come di consueto in questa occasione, hanno risposto all’appello dei Fratres lastrigiani, sedici uomini […]

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno il 25 dicembre è stato un Natale di donazioni per il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa. Di donazioni e di sorrisi come testimoniano anche le immagini che pubblichiamo. Diciotto le persone che, come di consueto in questa occasione, hanno risposto all’appello dei Fratres lastrigiani, sedici uomini e due donne. A loro, oltre al grazie del gruppo, sono andati anche il calendario del 2022 e la pallina di Natale da appendere all’albero. Magari, ma siamo sicuri che sarà così, per ricordarsi del prossimo appuntamento in programma con la prossima donazione, anche questa volta in un giorno di festa, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.