Un Natale di solidarietà per Caritas e Montedomini grazie all’Associazione dei dottori commercialisti

FIRENZE – Dai “numeri” alla solidarietà. Tanta solidarietà. E’ quella fatta nel periodo natalizio da ADC Firenze (Associazione Dottori Commercialisti) da sempre impegnata nella quotidiana missione di tutela dei propri iscritti, che, in occasione delle festività di Natale, ha deciso di dare un segno concreto di vicinanza a realtà associative che si sono distinte nel settore sanitario e della solidarietà occupandosi delle persone più “fragili”. Quest’anno il consiglio di ADC Firenze ha ritenuto di sostenere la Fondazione Solidarietà Caritas con un contributo che servirà a garantire un pasto caldo a oltre 100 persone bisognose. Inoltre, per dare un senso ancora più concreto a questo impegno, alcuni di noi si sono offerti per prestare il loro servizio di volontariato alla Mensa Caritas di Via Baracca.

Per il presidente ADC Roberto Torelli “è stata una esperienza intensa, molto coinvolgente che ci ha messo a diretto contatto con la sofferenza, ma anche con la dignità di molte persone che probabilmente si sono trovare in situazioni di difficoltà a seguito della crisi economica derivante dalla pandemia”. Il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Vincenzo Lucchetti ha voluto ringraziare “ADC e tutti i soci che si sono impegnati in questo importante servizio”. Inoltre, l’impegno di ADC Firenze è continuato in occasione dell’Epifania con una iniziativa che ha coinvolto l’associazione Ci Incontriamo, che si occupa del coinvolgimento di ragazzi disabili in varie attività, commissionando delle calze della Befana che sono poi state donate agli ospiti della storica struttura di accoglienza di Montedomini. E il presidente di Montedomini, Luigi Paccosi, presente alla consegna delle calze, ha ringraziato ADC Firenze “per l’attenzione rivolta agli anziani che in questo periodo di emergenza sanitaria sono costretti a vivere le festività in prudenziale, ma certamente triste isolamento”.