Un “Natale per Ri-nascere”: il Presepe animato della parrocchia della Natività sarà in chiesa il 6 gennaio

LASTRA A SIGNA – Nell’ottica di un ritorno alla normalità, post pandemia, ritornano le tradizioni della parrocchia della Natività di Lastra a Signa in occasione della festività natalizie. Nella speranza che quello appena passato sia stato – guardando al futuro – un “Natale per Rinascere”. Ne è sicuramente una riprova l’appuntamento in programma venerdì 6 gennaio con inizio alle 14.30 all’interno della chiesa, dove avrà luogo la rappresentazione animata del Presepe con letture e cori sulla natività, il tutto sovrastato da un grande striscione sul tema “Un Natale per Ri-nascere. Ambientazioni di attualità nel mondo di oggi degli ultimi della terra”. In altre parole, riferimenti e confronti tra il mondo antico che ci è stato tramandato dalle sacre scritture e i pensieri dei ragazzi di oggi per far sì che i “nuovi Magi” con i loro doni contribuiscano ad alleviare le pene di coloro che fuggono per ricrearsi una vita. Ai bambini presenti verrà offerta una calza della Befana. “Approfittiamo dell’occasione – spiegano dalla parrocchia della natività – per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione”.