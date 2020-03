Un negozio di Calenzano dona 200 mascherine alla Misericordia

CALENZANO – In questo momento difficile ciascuno cerca di veniere incontro alle necessità dei molti volontari che si trovano sul campo ogni giorno a gestire l’emergenza sanitaria. Così oggi 18 marzo il negozio “1000 Cose” di Calenzano in via Vittorio Emanuele, accanto al Penny, ha donato alla Misericordia di Calenzano 200 mascherine, una parte delle quali sono state cosegnate alla centrale del 118 per i loro operatori.

“Un gesto immenso di questi tempi” commenta il presidente della Misericordia Paolo Pineti che ha ringraziato i donatori.