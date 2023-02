Un nuovo bando per i “Cammini dell’acqua”: sono diciassette, ampliata l’offerta legata alla valorizzazione del territorio e alla mobilità

FIRENZE – Diciassette nuovi cammini dell’acqua. Diciassette progetti presentati da undici soggetti mirati a valorizzare il territorio ed un approccio sostenibile alle risorse e bellezze naturali. Sono quelli che Publiacqua sosterrà attraverso il secondo bando denominato “I cammini dell’acqua”. Dopo il successo del primo bando ambiente (con cui Publiacqua aveva sostenuto 15 progetti presentati da 9 soggetti per un impegno economico di oltre 77.000 euro totale a copertura di un costo complessivo dei progetti di oltre 172.000 euro) oggi sono pubblici gli assegnatari della seconda edizione del bando, rivolto anche questa volta a sostegno alle iniziative di valorizzazione e tutela ambientale. Undici i progetti sostenuti in questa edizione 2022 con 88.225 euro, a copertura di un costo complessivo dei progetti di quasi 187.000 euro. Un bando che ha mantenuto il suo titolo evocativo, “I cammini dell’acqua”, proprio perché fortemente rappresentativo di quelli che sono i contenuti del bando stesso che il gestore del servizio idrico mette a disposizione di Comuni, enti locali, associazioni e così via dicendo che mettono in campo progetti per la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale nella direzione di mobilità dolce e sostenibile. Oggi sono quindi 32 i cammini a disposizione di escursionisti e cittadini che desiderano scoprire o riscoprire il loro territorio. Trentadue cammini raccolti e descritti sul sito camminidellacqua.it

1) “Le sorgenti di Vernio e le cascate del Carigiola” (Associazione Fondiaria Bosco dei Bardi) – a) il primo intervento previsto riguarda la riqualificazione di 12 Km di sentieri che si snodano attorno alle numerose sorgenti presenti sul territorio (Fonte al Romito, Nespolo, Fonte Vascona e Fonte al Canale, Fonte della Balena, sorgente sulfurea di Mercatale; b) il secondo intervento prevede il ripristino di circa 7 km di percorso ad anello a cavallo tra i Comuni di Cantagallo e Vernio ricca di area forestale, torrentizia, sorgenti e canyon;

2) “I Cammini di Scali” (Pro Loco Fognano – Montale) – sono quattro gli interventi previsti sul territorio che attraversa l’area di Fognano e che hanno come partenza Scali (area golenale vicina al torrente Agna che sarà ripulita e attrezzata). Ecco gli interventi previsti: a) Cammino della Bollana – sentiero di 11 Km con altimetria che passa da 250 a 790 metri s.l.m.; b) Cammino da Scali a Tobbiana – ripristino di un cammino conosciuto da pochissimi e cha da Scali porta a Tobbiana; c) Cammino da Scali a Montemurlo – il cammino da Scali va a Fognano per entrare poi nel Comune di Montemurlo e rientrare poi, attraverso un ponte pedonale, sul territorio di Montale; d) Cammino da Montale a Scali – percorso tra vigneti e fabbricati rurali con le gemme della Fattoria Colle Alberto e Villa Colle Alberto;

3) “Si va per antichi sentieri alla scoperta delle sorgenti del territorio: sorgenti note o andate perdute” (Campeda Futura) – il progetto prevede recupero e salvaguardia degli antichi sentieri e/o mulattiere d’altura lungo il fiume Reno che collegano le località di Setteponti, Frassignoni, Lagacci, Posola, Campeda, Pavana fino a Ponte della Venturina dove il fiume lascia definitivamente la Toscana. L’intero percorso oggi è contrassegnato dal C.A.I. col numero169.

4) “Cammino delle acque nel Parco Letterario Policarpo Petrocchi” (Associazione Castel di Cireglio) – è previsto il recupero di tre fonti storiche e sei manufatti della Linea Gotica. Oltre a ciò sono due i cammini che saranno oggetto di ripristino e manutenzione: a) sentiero che parte da Castel di Cireglio e collega Le Piastre, la Madonnina dei Campacci, Le Fontanelle, per ritornare infine al paese di Castello; b) ripristino del primo tratto della antica strada “Unde veniunt Carfagnini” (che collegava Pistoia a Prunetta ed alla Garfagnana) che collega la località Fontanelle con la località Punta della bassa;

5) “Un percorso di Terapia Forestale nella valle del torrente Carzola” (CAI sezione di Sesto Fiorentino) – il progetto prevede la realizzazione di un percorso terapico-forestale da realizzarsi nell’area dell’alta valle del torrente Carzola. L’area ha una lunghezza di circa 5 Km ed è posta su Monte Morello, in località Cappella di Ceppeto. È previsto il tracciamento di nuova sentieristica ad hoc;

6) “Il cammino delle acque” (Pro Loco Alta Valle del Reno) – Progettazione e realizzazione di un percorso ad anello di circa 10 km avente come punto di partenza e di arrivo la Fontana Campari. Il percorso comprende due fontane storiche e dodici sorgenti ed è prevista la realizzazione anche di anelli più brevi;

7) “Acqua e costruzione del paesaggio a Carmignano, (Sec. XIX) Infrastrutture idrauliche e percorsi turistico-culturali” (Comune di Carmignano) – il progetto va in continuità con quello sostenuto dal Bando 2021 e prevede la realizzazione di un percorso escursionistico attrezzato, sviluppato sul tracciato del primo acquedotto pubblico di Carmignano (realizzato a fine ‘800) che, partendo dalla sua principale sorgente, giunga alla Chiesa dei Santi Michele e Francesco, passando in prossimità della grande cisterna ipogea che un tempo alimentava le fontane del paese;

8) “Gli anelli della Pesa” (Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi) – il progetto prevede la realizzazione di due percorsi ad anello nella Valle del Torrente Pesa (suddivisibili in altri due anelli minori), con partenza e arrivo a San Vincenzo a Torri o a Cerbaia, che permetteranno di offrire opportunità per escursioni a fini didattici da parte delle scuole del territorio nonché nuove e interessanti opportunità di conoscenza del territorio per tutti i cittadini dell’area fiorentina;

9) “Un sentiero nella valle del Terzolle tra acquedotti romani e mulini medievali” (Cooperativa Sociale La Fonte Sesto Fiorentino) – il progetto prevede la realizzazione di un percorso di circa 11 km sulle colline al di sopra di Careggi lungo il torrente Terzolle e i suoi numerosi piccoli e piccolissimi affluenti, collegando fonti, lavatoi e sorgenti;

10) “Torrente Bagnolo: alla scoperta del ciclo dell’acqua” (Comune di Montemurlo) – Si prevede la realizzazione di un percorso ad anello che, lungo il torrente Bagnolo (affluente del torrente Ombrone a Caserana), consenta di ripercorrere il ciclo dell’acqua. Il percorso avrà una lunghezza totale di 7.1 km (di cui solo 1,5 km in territorio urbanizzato), un dislivello di 275 mt ed una durata di percorrenza prevista di 2,5 ore. Il punto di partenza e di arrivo sarà collocato presso il fontanello di alta qualità di Piazza Bini a Bagnolo;

11) “L’acqua è vita, una stazione sensoriale tra natura e Torrente Marinella di Legri” (Comune di Calenzano) – il progetto è finalizzato a valorizzare il torrente Marinella di Legri, il torrente Marina e il torrente Marinella di Travalle. Tutto questo attraverso l’attivazione di “stazioni sensoriali” e aree attrezzate.

Per sostenere e promuovere i progetti sostenuti attraverso il bando ambiente Publiacqua ha sviluppato e messo online un sito dedicato. Un contenitore virtuale dove sono raccolti i cammini nati o sviluppatisi grazie al sostegno di Publiacqua ma anche quelli che i lettori/fruitori del sito medesimo vorranno segnalare agli altri appassionati di trekking e passeggiate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, ed in particolare di quelle legate a doppio filo al mondo dell’acqua. Semplice l’indirizzo a cui trovare il nuovo sito: www.camminidellacqua.it