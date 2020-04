Un nuovo caso a Lastra a Signa: adesso i positivi sono sei

LASTRA A SIGNA – Come comunicato dalla Asl Toscana Centro ieri e come riportato anche sulla pagina Facebook del Comune di di Lastra a Signa, è stato registrato un nuovo caso di un cittadino positivo al Covid-19. Si tratta di un uomo di 83 anni che in questo momento si trova in cura al San Giovanni di Dio. In tutto, quindi, “sono 6 – spiegano dall’amministrazione comunale – i casi positivi sul nostro territorio, tutti sono seguiti dal personale del Servizio sanitario toscano e dai medici di medicina generale. La Asl sta verificando i contatti stretti avuti dal ricoverato e ha posto in quarantena preventiva i familiari. Raccomandiamo di non uscire e di evitare spostamenti se non per necessità urgenti, motivi sanitari o salute e per lavoro. I parchi e i giardini pubblici sono chiusi. Pubblichiamo anche la Circolare del Ministero dell’interno con alcune precisazioni riguardo gli spostamenti di anziani e genitori con bambini. Per informazioni e chiarimenti è attivo 24 ore su 24 il numero verde del Comune 800 882299″.