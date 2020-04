Un nuovo caso a Lastra a Signa, da domani inizia la consegna delle mascherine

LASTRA A SIGNA – Come comunicato dalla Asl, nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo caso di un cittadino lastrigiano positivo al Covid-19. “Il nostro concittadino – si legge sulla pagina Facebook del Comune – si trova in una Rsa del fiorentino e come tutti gli altri casi, in tutto 11 a Lastra a Signa, è seguito dal servizio sanitario toscano e dai medici di medicina generale. Facciamo un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione a tutte le persone ammalate e soprattutto agli anziani che sono la fetta di popolazione colpita più duramente in questo momento”. Domani, mercoledì 8 aprile, “inizierà la consegna a tutti i nuclei familiari di Lastra a Signa delle mascherine distribuite dalla Regione Toscana ai Comuni. Ne saranno consegnate 2 a testa e la consegna verrà effettuata dalle associazioni di volontariato e protezione civile del territorio”.