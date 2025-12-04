Un nuovo fontanello di acqua di alta qualità in piazza Andrei, al via i lavori  

LASTRA A SIGNA – Lastra a Signa avrà un nuovo fontanello di acqua di alta qualità: i lavori per la realizzazione del fontanello in piazza Andrei sono partiti nei giorni scorsi. Erogherà acqua refrigerata anche d’estate ed è dotato di prefiltro, ultrafiltrazione su membrana, sterilizzazione UV e refrigerazione. L’opera nasce grazie ad un accordo fra Publiacqua Spa e […]

LASTRA A SIGNA – Lastra a Signa avrà un nuovo fontanello di acqua di alta qualità: i lavori per la realizzazione del fontanello in piazza Andrei sono partiti nei giorni scorsi. Erogherà acqua refrigerata anche d’estate ed è dotato di prefiltro, ultrafiltrazione su membrana, sterilizzazione UV e refrigerazione. L’opera nasce grazie ad un accordo fra Publiacqua Spa e l’amministrazione comunale che ha voluto fortemente la presenza di un nuovo fontanello in città che si va ad aggiungere agli altri presenti in via dello Stadio, a Malmantile in piazza Piave, a Ginestra Fiorentina in piazza del Popolo. Il fontanello entrerà in funzione nei primi mesi del 2026. Nei 46 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio gli oltre 140 fontanelli installati, nel periodo dal 2017 al novembre 2024, hanno erogato oltre 276 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 184 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 59 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si parla di sostenibilità ambientale, considerando che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti. Ricordiamo che l’acqua prodotta da questo impianto risulta di ottima qualità ma sono comunque necessarie alcune accortezze per il suo mantenimento in contenitori appositi. Per tale motivo su ogni singolo impianto realizzato è riportato il regolamento per il corretto mantenimento.

“Prosegue la collaborazione con Publiacqua per l’installazione di fontanelli sul territorio e coprire così tutte le zone del Comune, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – si tratta di un’operazione che porterà un risparmio non solo economico nelle tasche delle famiglie ma anche una riduzione dei costi ambientali, con un abbattimento di consumo e produzione e quindi smaltimento della plastica”. “I fontanelli svolgono un ruolo importante per far comprendere che l’acqua del pubblico acquedotto è buona, – ha aggiunto il presidente di Publiacqua Nicola Perini – capire questo è un aspetto importante per la tutela dell’ambiente, perché l’acqua delle nostre case è buona, è sana e non ha bisogno della plastica per essere trasportata. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per spesa per l’acqua in bottiglia, che vuol dire costi per acquistarla, per smaltire i rifiuti, e un costo per l’ambiente. Auspichiamo quindi che, anche grazie a questo fontanello, cresca nei nostri cittadini quella consapevolezza che può far ridurre l’uso dell’acqua in bottiglia e far essere orgogliosi di quella che arriva dal rubinetto”.