Un nuovo fontanello per l’acqua a Sant’Angelo a Lecore. Nel 2022 ne arriveranno altri due, a Il Rosi e a Campi

CAMPI BISENZIO – Un nuovo fontanello dell’acqua per Sant’Angelo a Lecore. é stato installato ieri A Sant’Angelo davanti alle scuole elementari e va a sostituire, come spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti, “il vecchio erogatore per un importo complessivo di circa 17.000 euro”. “Con questo – aggiunge Nucciotti – salgono a nove i fontanelli presenti in città e nei primi mesi del 2022 ne arriveranno altri due, uno nella frazione de Il Rosi e poi un altro nel centro di Campi, stiamo valutando se posizionarlo a villa Montalvo o in via Siena”.

Da tempo, infatti, l’amministrazione comunale ha fatto la scelta “green” per incentivare l’uso dell’acqua pubblica e al tempo stesso diminuire i rifiuti di plastica. Tre sono i fontanelli di Publiacqua e si trovano in via Masaccio, piazza Togliatti a Capalle e piazza della Costituzione a San Donnino. Gli erogatori, invece, messi direttamente dal Comune si trovano in via Baracca a San Piero a Ponti, in via Teresa Manetti a San Martino, in via Cerretelli nella zona di San Cresci, in via Garcia Lorca – giardini Don Capaccioli a La Villa, via Lorenzo il Magnifico – giardini di via Petrarca e, ora in via Bassa a Sant’Angelo. “L’acqua naturale e, da pochi giorni, anche quella gassata è gratuita in ogni fontanello”, conclude Nucciotti evidenziando che accanto agli erogatori d’acqua di via Masaccio, Lorenzo Il Magnifico e Cerretelli è presente anche l’ecocompattatore per i rifiuti in plastica.