Un nuovo impianto fotovoltaico: lo inaugura Trisomia 21 presso la sua sede fiorentina

FIRENZE – Un nuovo impianto fotovoltaico. E’ quello che sarà inaugurato presso la sede di Trisomia 21, in viale Volta 18 a Firenze, giovedì 16 ottobre alle 12.15. Impianto anche di riscaldamento e climatizzazione estiva, al cui taglio del nastro ci saranno il sindaco Sara Funaro, l’assessore al welfare Nicola Paulesu, il vicesindaco Paola Galgani, l’assessore all’urbanistica Cristina Biti e l’assessore al lavoro, università e ricerca Dario Danti.

Saranno inoltre presenti le molte aziende che, con la loro generosità, hanno reso possibile la realizzazione dell’impianto: Four Seasons Hotel, Works srl , Works Enenrgy, Daikin, Solar Edge, oltre ad altre realtà imprenditoriali. “Il nuovo impianto, – spiegano da Trisomia 21 – installato questa estate, ha reso tutti gli ambienti della struttura più accoglienti e vivibili durante tutto l’anno, migliorando il benessere dei beneficiari e degli operatori e consentendo di effettuare le terapie e le attività anche in periodi in cui non è stato possibile, fino a ora. Inoltre consente di migliorare la sostenibilità ambientale dell’associazione, garantendo l’efficientamento energetico, un risparmio sui costi di climatizzazione estiva e invernale, la diminuzione dell’impatto ambientale delle attività”.