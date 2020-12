Un nuovo progetto inclusivo a Spazio Reale: “E-Playing” per ritrovarsi in leggerezza

CAMPI BISENZIO – “Spazio” alla musica e alla condivisione. Sono queste in sostanza le parole chiave del nuovo progetto di cui è capofila la Fondazione Spazio Reale, ente del terzo settore, che da sempre si muove per ideare e realizzare progetti il cui obiettivo è l’integrazione sociale. Il progetto in questione, denominato “E-Playing: cultura, musica, […]

CAMPI BISENZIO – “Spazio” alla musica e alla condivisione. Sono queste in sostanza le parole chiave del nuovo progetto di cui è capofila la Fondazione Spazio Reale, ente del terzo settore, che da sempre si muove per ideare e realizzare progetti il cui obiettivo è l’integrazione sociale. Il progetto in questione, denominato “E-Playing: cultura, musica, solidarietà”, verrà attivato grazie alla professionalità di partner strategici e altamente qualificati, quali la Scuola di Musica di Fiesole e l’Istituto Comprensivo Gandhi di Firenze.

Elemento di forza del progetto, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, è la sinergia nata fra i tre soggetti coinvolti, che in piena emergenza sanitaria preparano la ripartenza attivando proposte concrete di partecipazione, per garantire una rete di sostegno agli studenti penalizzati dalla chiusura delle scuole. Il progetto poi si inserisce in una zona, quella della Piana, che necessita di particolari attenzioni da parte del territorio e delle istituzioni, poiché caratterizzata dalla un’elevata presenza di cittadini di origine straniera, nettamente superiore alla media nazionale.

Elementi fondanti del progetto sono invece l’arte e la musica intese come strumento didattico, di integrazione e di crescita individuale. In che modo? Attraverso il gioco musicale, i laboratori manuali, lo studio degli strumenti e la conoscenza della musica verranno rafforzate sia le competenze scolastiche che il benessere psicofisico. “Sulla base dei bisogni riscontranti dall’Istituto Gandhi, – spiegano i responsabili progettuali della Fondazione Spazio reale – abbiamo ideato un progetto che potrà accogliere circa 24 bambini e si realizzerà con la messa in atto di 30 laboratori didattici svolti in un arco di temporale di 6 mesi circa, a cui si aggiungono una serie di incontri con i genitori e un evento di finale di rappresentazione di quanto appreso”.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, è necessario lavorare con un numero minimo di 24 partecipanti, tutti compresi fra i 7 e gli 11 anni. Il Progetto verrà attuato in sicurezza presso i locali della Fondazione Spazio Reale, struttura dotata di ampie aule e spazi dedicati alla didattica, adeguatamente sanificati. Le attività si svolgeranno sia all’interno, per le attività di laboratorio, sia all’esterno per lo svolgimento delle attività più dinamiche.

Il Progetto è stato ideato dalla Fondazione Spazio Reale, che ha coinvolto l’Istituto Gandhi per l’individuazione dei fabbisogni educativi e la definizione del gruppo target e la Scuola di Musica di Fiesole per l’impiego di personale qualificato e know-how. La Fondazione metterà a disposizione i propri locali e il proprio personale durante lo svolgimento delle attività previste. I laboratori si svolgeranno tutti i giovedì dalle 17 alle 19 a partire dal 28 gennaio 2021 mentre per le iscrizioni c’è tempo fino al 17 gennaio. Per maggiori dettagli scrivere a: formazione@spazioreale.it Facebook: E-Playing