Un nuovo punto di riferimento per orientamento, ascolto e informazione: a Campi Bisenzio riapre lo “Sportello naviganti”

CAMPI BISENZIO – A partire dal 7 ottobre è attivo presso la Casa dell’Acqua in piazza Matteotti a Campi Bisenzio il nuovo “Sportello naviganti” della Cooperativa Macramè, un servizio pensato per offrire supporto a chi è in cerca di orientamento e consulenze specializzate. Il progetto, finanziato anche con il contributo del Comune di Campi Bisenzio nell’ambito dell’avviso per iniziative con finalità di solidarietà sociale, intende diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Lo sportello, infatti, fornisce un’ampia gamma di servizi, fra cui il sostegno allo studio per studenti di ogni livello scolastico, orientamento lavorativo e formativo per chi è in cerca di nuove opportunità professionali, consulenza legale, informazioni sui principali servizi offerti dal Comune, attività di ascolto e supporto individuale. Il servizio è disponibile il lunedì dalle 15 alle 17 (con interprete di lingua cinese disponibile), il martedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 11 alle 13, solo su appuntamento. Per richiederlo o per maggiori informazioni, contattare il numero 393 8917156 o inviare una e-mail all’indirizzo naviganti@coopmacrame.it. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Campi Bisenzio.