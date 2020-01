Un nuovo regolamento e un comitato per rafforzare i gemellaggi

CAMPI BISENZIO – Un comitato e nuovi obiettivi per rafforzare i rapporti di amicizia già esistenti e crearne degli altri. “Vogliamo dare un nuovo slancio ai gemellaggi e ai patti di amicizia – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – e lo facciamo partendo dal nuovo regolamento, votato in Consiglio comunale lo scorso luglio e un comitato dedicato, composto da otto cittadini più l’assessore Giorgia Salvatori. Parlare di gemellaggi vuol dire parlare di valori di una comunità che, nell’aprirsi e confrontarsi all’esterno, ne esce più compatta. Vogliamo rafforzare i legami esistenti, come quello con Orly e Pallagorio e pensare a nuovi rapporti con la Cina e la Bosnia”.

“I rapporti di amicizia con gli altri paesi sono nel dna della comunità campigiana – ha detto l’assessore Salvatori – e fanno parte della nostra storia, basta pensare ai 40 anni di gemellaggio con Orly, ma anche del nostro presente, considerando che circa il 20% della popolazione campigiana è di origine straniera. Oltre al gemellaggio e al patto di amicizia, nel nuovo regolamento sono previste nuove forme come il patto di solidarietà e l’accordo di partenariato, che verterà più sugli aspetti economici. I gemellaggi attivi sono quelli con Orly, i cui delegati verranno ad aprile e prevederemo una serie di iniziative; con Pallagorio, dove andranno in visita a maggio alcuni campigiani, poi ci sono il patto di amicizia con il popolo Saharawi e quello con Cuba”.

Il comitato gemellaggi sarà composto da Elena Virgili, che ne sarà la presidente, Rosalia Firetto, Alessio Frasconi, Eugenio Mastrogiacomo, Andrea Paolieri, Francesco Parise, Linda Russo, Paolo Staltari e, è stato detto stamani, si occuperà di studiare nuove iniziative, rafforzare i legami già in essere e trovare finanziamenti europei dedicati al settore. A settembre, all’interno della rassegna “La meglio genìa” saranno dedicati tre giorni a questo tema, con un “Festival dei popoli”.

E.G.