Un nuovo spargisale per la Misericordia di Campi e “per le necessità di tutta la comunità”

CAMPI BISENZIO – La stagione invernale sta entrando nel vivo. E la Misericordia di Campi Bisenzio continua nella sua opera di rinnovamento del proprio parco macchine, per affrontare nel migliore dei modi le difficoltà che magari di volta in volta si possono presentare. Per questo, nei giorni scorsi l’associazione ha fatto un nuovo acquisto, un […]

CAMPI BISENZIO – La stagione invernale sta entrando nel vivo. E la Misericordia di Campi Bisenzio continua nella sua opera di rinnovamento del proprio parco macchine, per affrontare nel migliore dei modi le difficoltà che magari di volta in volta si possono presentare. Per questo, nei giorni scorsi l’associazione ha fatto un nuovo acquisto, un mezzo spargisale che va a integrare il mezzo di Protezione Civile, in disponibilità alla Sezione di San Piero a Ponti, inaugurato il 6 settembre scorso in occasione della “Festa della Misericordia” a Villa Il Palagio. Uno spargisale della ditta Gamberini, specializzata nella realizzazione di macchine agricole e appunto spargisale modello CL 300 con omologazione stradale, portata di sale fino a 300 chilogrammi, traino motrice con disco distributore tramoggia conica. Il mezzo può effettuare il proprio lavoro su una distanza che va da 2 a 6 metri e, come sottolinea il Provveditore Cristiano Biancalani, “potrà essere messo a disposizione della comunità campigiana in caso di necessità”.