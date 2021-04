Un “patto per l’Arno” per coniugare messa in sicurezza e valorizzazione

FIRENZE – Coerenza con la direttiva quadro europea sulle acque, investimenti per la riduzione del rischio idraulico, valorizzazione del fiume come risorsa per le comunità, lavoro di squadra con i soggetti coinvolti. E un appello al governo, verso una programmazione più puntuale delle risorse. E’ intervenuto anche l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, questa mattina, al […]

FIRENZE – Coerenza con la direttiva quadro europea sulle acque, investimenti per la riduzione del rischio idraulico, valorizzazione del fiume come risorsa per le comunità, lavoro di squadra con i soggetti coinvolti. E un appello al governo, verso una programmazione più puntuale delle risorse. E’ intervenuto anche l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, questa mattina, al webinar dal titolo “L’Arno che verrà. Idee e progetti per il nostro fiume nella giornata mondiale della terra”. L’iniziativa, organizzata da Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, Anbi e Anci Toscana e dai Consorzi di Bonifica 2 Alto Valdarno, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno, segna l’avvio ufficiale dei lavori de ‘Un patto per l’Arno’, il Contratto di Fiume destinato a raccogliere e valorizzare attività ed iniziative. Al webinar è intervenuto, fra gli altri, anche il ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani. “Il ‘Patto per l’Arno’ – ha detto Monia Monni – rappresenta la strada maestra verso la costruzione di una visione unitaria. Una strada coerente anzitutto con la direttiva quadro europea sulle acque, che mira in primo luogo a tutelare e salvaguardare un bene comune da utilizzare secondo le regole della sostenibilità, ma anche come elemento chiave per la promozione di sinergie tra i soggetti che operano sui fiumi”.

Arno come risorsa fondamentale ma anche criticità. “Oggi – ha aggiunto Monni – inizia un percorso di valorizzazione non solo dell’Arno ma di tutti i corsi d’acqua del territorio, da guardare sempre meno come minaccia per la sicurezza e sempre più come risorsa fondamentale di sviluppo, luogo di vivibilità, fruizione e biodiversità. La Regione in questi anni ha investito molto, circa 80-100 mln l’anno tra risorse regionali e ministeriali, per ridurre il rischio idraulico e per la messa in sicurezza da eventi calamitosi, come nel caso delle piene del novembre 2019 che hanno interessato vari territori e dove le opere di protezione realizzate hanno attenuato le conseguenze e garantito l’incolumità delle persone. Su questa strada vogliamo proseguire, portando a termine gli interventi previsti: la prossima settimana ad esempio partiranno i lavori per una delle opere più importanti riguardanti l’Arno, la cassa di espansione di Pizziconi 2, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, un investimento da 10,5 milioni di euro, frutto di un accordo di programma con il Ministero”.

“Potenziare la sicurezza dei fiumi – ha proseguito l’assessore – resta l’obiettivo primario. A questo occorre affiancare quello legato alla loro valorizzazione, in quanto elementi ambientali preziosi, riserve di biodiversità, vere e proprie vie verdi da ‘vivere’. Il ‘contratto di fiume’ diventa un vero e proprio patto, tra tutti gli attori coinvolti, dall’autorità di distretto alla Regione, dai soggetti titolari della manutenzione, come i Consorzi di Bonifica, che svolgono un importantissimo lavoro di gestione, ai Comuni, che in questi anni hanno organizzato eventi culturali e di promozione, fino a società e singoli che li utilizzano per la pratica sportiva”.

Infine l’appello al governo: “Per potenziare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua, ma anche per rendere concreto l’obiettivo di trasformarli in un patrimonio universale, occorrono risorse. In questi anni il Ministero dell’ambiente, oggi Ministero della transizione ecologica, ha investito molto, ma ciò che adesso diventa cruciale è prevedere in futuro una programmazione delle risorse caratterizzata da certezza e da un orizzonte temporale più ampio, proprio per migliorare la sinergia ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti, facendo sistema, ed ottimizzare le risorse a disposizione”.