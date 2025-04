Un percorso con i cittadini per il futuro dell’area dell’ex Polveriera di Carraia

CALENZANO – Aperto il percorso partecipativo per il futuro dell’area della Polveriera di Carraia. Venerdì sera l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro nella sala del quarto piano del nuovo Palazzo comunale di piazza Gramsci e molte sono state le persone che hanno partecipato contribuendo con i loro interventi ad animare il dibattito. Dopo l’approvazione da parte della Giunta del Piano strategico e il Masterplan per partecipare a un bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, ha quindi preso il via il confronto con i cittadini. “L’area della polveriera sarà divisa in tre stralci: – ha spiegato il sindaco Giuseppe Carovani – uno in vendita per la realizzazione di attività socio sanitarie, ipotesi potrebbero essere una Rsa, una porzione della parte pianeggiante che potrebbe essere realizzata da privati. Una parte a partenariato pubblico-privato con la realizzazione di un campeggio e le attrezzature necessarie con un intervento in concessione cioè proprietario resta l’amministrazione comunale, ma la gestione è affidata al privato. La terza parte è quella delle infrastrutture pubbliche che abbiamo presentato come oggetto del bando a diretta gestione pubblica”.

La proposta prevede una stima dei costi complessivi di circa 35 milioni di euro, di cui circa 10 milioni di risorse pubbliche per cui si richiede interamente il finanziamento con il bando; circa 16 milioni di partenariato pubblico-privato e 9 milioni di risorse private. “Il Piano prevede una strategia – commenta l’assessore all’urbanistica Marco Venturini – basata su un mix di interventi infrastrutturali e di modalità di gestione, anche con forme di partenariato pubblico-privato. Si andrà a valorizzare uno spazio integrato di funzioni e servizi tra cui quelle sociosanitarie, di turismo sostenibile, con la connessione alla rete sentieristica della Valmarina e della Calvana. Tra le funzioni pubbliche sono previste la nuova viabilità e un nuovo ponte. Il Masterplan concorre allo sviluppo urbanistico dell’area, individuando soluzioni e funzioni conformi alle indicazioni del Piano strutturale intercomunale e del Piano operativo comunale e potrà costituire la base di sviluppo per un percorso di incontri e confronti con la cittadinanza e successivamente di un iter di evidenza pubblica per le proposte da parte dei privati”. L’area dell’ex polveriera, trasferita dal Demanio al Comune circa dieci anni fa, nel 2023 con la precedente amministrazione è stata oggetto di una procedura di avviso pubblico; con questa delibera si avvierà una seconda fase del percorso di evidenza pubblica per l’ottenimento di proposte di valorizzazione.

“Adesso speriamo che il progetto venga inserito in quelli finanziabili – ha detto il sindaco Carovani – venerdì sera è stato un avvio della discussione con la cittadinanza per le proposte contenute. E’ un progetto che serve per attivare un percorso con i cittadini. Saranno programmati altri incontri uno dei quali a Carraia per discutere sulle funzioni e sulla proposta della amministrazione comunale, la nostra è una proposta polifunzionale dell’area e non una proposta esclusiva di un solo intervento. Inoltre dovrà essere un servizio collegato con la frazione e dovrà essere fruito dalla popolazione calenzanese”.