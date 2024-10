Un premio da Veterani alla giovanissima campionessa olimpica Vittoria Guazzini: l’atleta dell’anno è lei

SIGNA/LASTRA A SIGNA – E’ stata Villa Alberti a ospitare l’edizione 2024, la sesta per la precisione, del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno, appuntamento ormai consolidato e nato con l’intento di premiare, ma anche ricordare, le gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano, in particolare di Signa e Lastra a Signa. Appuntamento […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – E’ stata Villa Alberti a ospitare l’edizione 2024, la sesta per la precisione, del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno, appuntamento ormai consolidato e nato con l’intento di premiare, ma anche ricordare, le gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano, in particolare di Signa e Lastra a Signa. Appuntamento organizzato dalla sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale signese e che ha visto la partecipazione di numerose autorità sportive e istituzionali: insieme ai sindaci dei Comuni di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso, con i rispettivi assessori allo sport, Marcello Quaresima e Mirio Bogani, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il presidente regionale Fci Saverio Metti, il consigliere regionale Figc Roberto Bellocci e il presidente U.N.V.S. di Pistoia Marco Biagini, che ha rappresentato la presidente nazionale Francesca Bardelli, oltre al delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del comitato del premio nazionale Atleta dell’anno 2023 U.N.V.S. della Città Metropolitana (la serata è stata condotta dalla giornalista Simona Bellocci).

Premio che il comitato promotore U.N.V.S., associazione benemerita e di promozione sociale riconosciuta dal Coni – rappresentato dal presidente della sezione Leandro Becagli – ha assegnato a Vittoria Guazzini, 23 anni, olimpionica a Parigi nel ciclismo, Cresciuta sportivamente nelle strade del territorio al confine con Signa e Poggio a Caiano, azzurra delle Fiamme Oro, vincitrice quest’anno dei campionati italiani e Europei oltre al bellissimo oro a Parigi, e bronzo la scorsa settimana in Danimarca ai mondiali di Bellerup. nonostante la giovane età. ha un palmares di grande suggestione sia da junior che da professionista. Il premio atleta nazionale emergente è andato invece a due giovanissime della danza Viola Laci (che sabato 2 novembre sarà di scena su Rai Uno ospite a Ballando con le stelle), vincitrice della Supercoppa Italiana e campione mondiale di salsa, bachata, merengue, e Gaia Spinelli, vincitrice della Supercoppa Italiana e campionessa mondiale di salsa, bachata, merengue, entrambe della scuola di danza Asd Just Dance di Lastra a Signa diretta da Jacopo Montalbano.

Il premio alla società del territorio è stato assegnato alla Polisportiva La Lanterna, vincitrice al suo primo anno di attività del campionato di Terza categoria, della coppa provinciale e della Coppa Toscana di calcio. Il premio Sport e Solidarietà per il messaggio “integrazione è emozionare, riproporre lo sport nella ricerca di attenzioni” lo ha conquistato la Asd Shin Do Kan di Lastra a Signa che svolge una intensa attività di arti marziali e di integrazione. Per la categoria Veterani dello sport, il premio al veterano sportivo delle Signe intitolato alla “memoria di Libero Sarchielli” (presente il figlio Sergio – benemerito dello sport e storico dirigente signese, è stato assegnato per l’impegno, la passione e l’amore per lo sport profuso a favore del territorio, rispettivamente a Roberto Alessi (ciclismo), Paolo Moretti (baseball), Andrea Nepi (pallavolo), Stefano Nistri (judo) e Alessio Nunziati (calcio).

Ultimo, ma non ultimo, il Premio nazionale ambasciatori sport U.N.V.S. 2024 andato al signese Valpedo Becagli, storico dirigente sportivo del pugilato che negli anni passati ha portato la boxe del territorio a livelli nazionali e internazionali con l’organizzazione di tanti eventi importanti a Signa e in Toscana. E al giornalista Antonio Mannori, penna e voce del ciclismo , diventato il riferimento della toscana a due ruote e non solo. Durante la cerimonia, a cura dell’attore e regista Alessandro Calonaci, è stato ricordato Beppe Bonardi, uomo di sport e non solo che ci ha lasciati nelle settimane scorse che era anche il presidente onorario della sezione U.N.V.S. Le Signe