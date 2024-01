CALENZANO – Un premio di Laurea intitolato a Fabrizio Braschi, sindaco del Comune di Calenzano dal 1995 al 1999. Nato e vissuto a Prato, dove è scomparso il 10 gennaio dello scorso anno, Braschi ha avuto incarichi dirigenziali alla guida di importanti aziende pubbliche e private, ha ricoperto incarichi istituzionali ed è stato appassionato uomo politico. Il Comune di Calenzano, in collaborazione con il PIN Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze con sede a Prato e la famiglia Braschi, intende istituire un Premio di Laurea rivolto ai giovani laureati delle tre Università toscane (Firenze, Pisa, Siena), al fine di sollecitare lo studio e la ricerca nell’ambito dei processi di innovazione manageriale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni e delle società di servizi di pubblica utilità.

Per partecipare al bando si chiederà un’analisi sui servizi pubblici a rilevanza economica, temi ai quali l’ex sindaco Braschi, in particolar modo durante il suo mandato a Calenzano, ha dedicato le sue competenze e il proprio impegno, a servizio dei processi di cambiamento e innovazione che in quegli anni coinvolgevano i sistemi organizzativi delle aziende pubbliche che gestivano importanti servizi di rilevanza economica. Il bando, che sarà pubblicato sul sito del PIN e a cui sarà data diffusione presso le Università toscane, sarà aperto fino al prossimo maggio alle tesi dei corsi di Laurea Magistrale.

“Abbiamo voluto ricordare Fabrizio – commenta il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini – a un anno dalla scomparsa in un modo che pensiamo coerente e consono con il suo impegno e i suoi interessi. Da sindaco ha saputo mettere a servizio di Calenzano e non solo la sua esperienza e la sua visione lungimirante e innovativa nell’organizzazione dell’amministrazione e dei servizi pubblici che, lungi da essere un esercizio teorico, ha un forte impatto e una ricaduta sulla vita quotidiana di una comunità”.

“È un tema di grande attualità – aggiunge la presidente del PIN Daniela Toccafondi – quello che riguarda l’affermazione in tutte le società pubbliche di metodi gestionali ispirati a principi di efficienza, trasparenza e responsabilità. Il Comune di Calenzano, con grande sensibilità nei confronti del territorio e dei cittadini, intende promuovere questo avvincente argomento con una borsa di studio che permetta l’esplorazione degli elaborati di laurea di studenti del territorio regionale. Intende farlo, inoltre, in memoria di un amministratore stimato per efficienza decisionale. Siamo molto riconoscenti che sia stata affidata proprio al PIN la pratica realizzazione di questa volontà”.

“Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia il sindaco Riccardo Prestini, il Comune di Calenzano e il PIN – dichiara Giacomo Braschi – per aver contribuito alla realizzazione di questo premio di laurea. Un’iniziativa che meglio di qualsiasi altra potrà rendere omaggio a mio padre. Uomo appassionato di politica, manager e un amministratore lungimirante ma anche molto pragmatico, capace di interpretare al meglio quel processo di efficientamento che ancora oggi è necessario nella Pubblica amministrazione, sempre con la massima serietà, professionalità e senso del dovere. Sono profondamente grato a mio padre per i tanti messaggi ed insegnamenti che mi ha lasciato e sono orgoglioso che si continui a ricordarlo con questa iniziativa”