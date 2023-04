Un presidente donna, padre e figlio dietro la scrivania e in panchina: ai nastri di partenza della Terza categoria ci sarà anche il Firenze Nord

CAMPI BISENZIO – Un presidente donna, un binomio padre-figlio a occuparsi della parte tecnica e la voglia di partire subito con il piede giusto. E’ l’ASD Firenze Nord, nuova realtà calcistica della Piana fiorentina, che si affaccerà sui campi di gioco del campionato di Terza categoria Figc nella prossima stagione agonistica. Guidata da Daniela Aimonetti (nella foto in basso), la società campigiana giocherà le proprie partite casalinghe il venerdì sera presso l’impianto della Lanciotto Campi in via del Tabernacolo. A comporre il Cda, inoltre, un gruppo di giovani dirigenti sportivi e calciatori del panorama fiorentino. L’aspetto calcistico sarà gestito dal direttore sportivo Giancarlo Nenci (in foto accanto al presidente) e dal mister David Nenci (ex Floriagafir, Laurenziana e Athletic Sesto). Il binomio padre-figlio si affiderà a una squadra di tutto rispetto che sarà composta dai fedelissimi di Nenci e da nuovi innesti provenienti da categorie superiori e da squadre che hanno fatto bene in questa stagione di Terza categoria e che sarà guidata in campo dal capitano Samuele Romani, noto bomber dei campi di Terza categoria con 21 reti all’attivo anche nella stagione tuttora in corso. “C’è tanta curiosità intorno a questa nuova realtà, – spiegano dal Firenze Nord – soprattutto grazie ai propri canali social e agli sponsor (in particolare il Main sponsor Xo Club & Lounge e l’azienda di materiale sportivo Comer). Inoltre la società sta promuovendo il progetto con una serie di cene sociali a invito e con la propria campagna abbonamenti (aperta ad aprile) che, quando mancano ancora alcuni mesi all’inizio della stagione, vede già quasi 50 tessere fatte”. Presidente: Daniela Aimonetti, presidente onorario: Leonardo Ballerini, direttore sportivo: Giancarlo Nenci, responsabile tecnico: Davide Nenci.