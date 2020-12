Un presidio di socialità: lo “Sportello naviganti” si trasferisce all’interno della “Casa dell’acqua”

CAMPI BISENZIO – Un presidio di socialità, un supporto psicologico per individui e famiglie, un punto di riferimento per la ricerca del lavoro: lo “Sportello naviganti” è da anni una delle attività più apprezzate della Cooperativa Sociale Macramé, che dal 1999 è impegnata in azioni di educazione, formazione e inserimento sociale. Grazie alla collaborazione del […]

CAMPI BISENZIO – Un presidio di socialità, un supporto psicologico per individui e famiglie, un punto di riferimento per la ricerca del lavoro: lo “Sportello naviganti” è da anni una delle attività più apprezzate della Cooperativa Sociale Macramé, che dal 1999 è impegnata in azioni di educazione, formazione e inserimento sociale. Grazie alla collaborazione del Comune di Campi, da anni sostenitore dell’iniziativa, lo sportello si trasferisce quindi presso la “Casa dell’acqua”, lo spazio pubblico rigenerato di piazza Matteotti diventato uno dei cuori pulsanti della vita associativa campigiana. Sportello che sarà aperto con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 17, -martedì dalle 11 alle 13, giovedì dalle 11 alle 13 e venerdì dalle 15 alle 17, anche con facilitazione in lingua cinese (per garantire la sicurezza sanitaria e la privacy, il servizio sarà fruibile esclusivamente tramite appuntamento chiamando il numero 393 8917156 o inviando una e-mail all’indirizzo naviganti@coopmacrame.it).

Il trasferimento nella nuova sede potenzia le possibilità dello “Sportello migranti”, portato avanti grazie al al contributo di Fondazione Burberry e la collaborazione con Oxfam Italia, Comune di Campi Bisenzio e SDS Zona Fiorentina Nord Ovest: “Tutti i partner – si legge in una nota – hanno accolto con grande entusiasmo la decisione di spostarsi nel centro di Campi, che rinforza la presenza sul territorio dello sportello e lo conferma come punto di riferimento per tutti i cittadini della Piana fiorentina. Oltre ai servizi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, quanto mai necessari nell’emergenza sanitaria, sociale ed economica in corso, lo “Sportello naviganti” è infatti un presidio territoriale utilissimo anche per bisogni come il supporto alla compilazione di documenti, l’assistenza nella ricerca di lavoro e molto altro”.

Proprio per questo, il presidente di Macramè Alessandro Guarducci precisa: “Abbiamo raccolto la sfida di un momento così difficile e precario in cui la pandemia ha allargato il solco tra chi ha bisogno e chi no. Abbiamo deciso di aumentare le ore di presenza dello sportello e di unirci al progetto della Casa dell’Acqua, per avvicinare ancor più questo servizio alla cittadinanza di Campi”.

Da parte sua, invece, l’assessore alla partecipazione del Comune di Campi Bisenzio, Giorgia Salvatori, sottolinea come “la collaborazione con Macramé rientri perfettamente nei progetti di inclusione sociale e cittadinanza attiva sostenuti dal Comune. La “Casa dell’acqua” è un progetto di rigenerazione urbana che ha dato nuova vita a un pezzo storico della nostra città. Uno spazio vivo e dinamico, che al momento accoglie una ventina di associazioni del territorio che lo gestiscono e lo animano, offrendo servizi indispensabili alla nostra comunità. Lo “Sportello naviganti” risponde ad alcuni dei bisogni più diffusi, soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione; trasferirlo nella nuova sede significa aumentare il valore, permettendogli una sinergia diretta con altri attori fondamentali per il nostro territorio”.