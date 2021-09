Un “presidio” per tutto il territorio signese: l’unica edicola rimasta aperta è quella di San Mauro

SIGNA – Quando si dice essere un presidio sul territorio. L’avevamo incontrata poco tempo fa a conclusione dei lavori di ristrutturazione della sua edicola, lo abbiamo fatto di nuovo nei giorni scorsi. Già perché l’edicola di Alessandra Grassi, in piazza Ciampi a San Mauro, è rimasta l’unica aperta in tutto il Comune di Signa. Alla fine di luglio, infatti, ha chiuso i battenti anche quella accanto al Comune e delle sei che un tempo erano presenti su tutto il territorio signese, adesso è rimasta soltanto la sua. L’unica “giornalaia” dove poter acquistare quotidiani e settimanali. Un segno dei tempi? Un segno piuttosto della crisi? L’avanzata indiscussa dell’informazione on line? Tutte domande a cui ovviamente noi non possiamo rispondere ma se si pensa che fino a qualche anno fa si poteva andare alla Costa, in piazza Stazione, ai Colli, ai Capitelloni e, appunto, a San Mauro e vicino al Comune, si capisce bene che il momento, per chi decide di fare questo mestiere – o intraprendere questa avventura – non è facile. Fatto sta che tanti clienti signesi adesso devono spostarsi a San Mauro, soprattutto quelli affezionati, oltre che alla carta stampata, alle collezioni, da sempre fra le più richieste. A San Mauro comunque ci sono la cortesia e la disponibilità di Alessandra, sempre pronta a trovare una soluzione, che si tratti di un giornale appena uscito o dell’ultimo libro in testa alla classifica dei lettori.