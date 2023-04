Un progetto per salvare le api a Lastra a Signa: sabato 29 la presentazione

LASTRA A SIGNA – Sabato 29 aprile, alle 10.30, presso il Palazzo della Misericordia, Vicolo Misericordia a Lastra a Signa, l’associazione Pensiero Socialista e il Wwf Italia presenteranno il progetto congiunto “Bee Safe” per la tutela degli insetti impollinatori nel territorio del comune toscano. Il progetto ha infatti l’obiettivo di incentivare la semina di specie nettarifere e pollinifere e la piantumazione di alberi utili per l’alimentazione e il rifugio degli insetti impollinatori, insieme a comportamenti virtuosi nella gestione del verde privato e pubblico. “Gli insetti impollinatori – si legge in una nota – hanno bisogno di ecosistemi liberi da veleni e diversificati, con la presenza di siepi, alberate, fasce tampone con fiori nettariferi, stagni, per alimentarsi e completare il loro ciclo riproduttivo. I singoli cittadini, gli agricoltori e le pubbliche amministrazioni possono dare un contributo molto importante. Potranno per questo partecipare attivamente al progetto le aziende agricole, agriturismi, apicoltori, titolari e conduttori di aree verdi, parchi e giardini nel Comune di Lastra a Signa”.

L’associazione Pensiero Socialista donerà infatti ai singoli soggetti che aderiranno al progetto 1 chilogrammo di semi biologici certificati utili per una porzione di 250 metri quadrati di terreno, fino a un massimo di 40 chilogrammi per 10.000 metri quadrati di terreno, destinato alla semina primaverile o autunnale nell’anno 2023. Inoltre a richiesta, fino a esaurimento, è prevista l’offerta di 100 piante di Tetradium daniellii (Evodia – albero del miele) e 100 piante di Nocciolo (Corylus avellana). Il progetto prevede inoltre la donazione di pannelli didattici in alluminio Dibond 3 mm sul tema degli impollinatori in ambito scolastico, culturale, sociale e commerciale presenti sul territorio del Comune di Lastra a Signa e visite guidate ad alcuni apicoltori per scoprire il mondo delle Api mellifere e i prodotti dell’alveare utili per l’uomo.

Chi avrà aderito al progetto e chi vorrà fare richiesta, potrà ritirare la quantità di semi stabilità e le piante di Evodia e Nocciolo, già dal pomeriggio di sabato 29 aprile, dalle 15.30 alle 18.30 e il giorno successivo, domenica 30 aprile, dalle 9 alle 12, presso la sede dell’associazione Pensiero Socialista, in via Gramsci 29 a Lastra a Signa. Per chi sarà impossibilitato al ritiro, potrà prendere successivamente contatto per un appuntamento. Nell’autunno 2023 è prevista infine la verifica finale dell’attuazione del progetto e un convegno sul tema della conservazione degli insetti impollinatori in Europa e in Italia, con la consegna di un attestato a tutti i soggetti, famiglie e aziende, che avranno partecipato. All’incontro di sabato interverranno il presidente dell’associazione Pensiero Socialista, Pietro Milanesi, e il responsabile del progetto per il Wwf Italia, Franco Ferroni, dell’ufficio sostenibilità dell’asociazione. “Durante l’incontro, aperto a tutti i cittadini interessati, – spiegano – presenteremo il progetto nel dettaglio e parleremo di una agricoltura rispettosa dell’ambiente, libera da pesticidi, capace di salvaguardare la biodiversità, la sicurezza dei raccolti e la nostra stessa salute. Seguirà la presentazione della mostra Wwf “Bee Safe” sulla tutela degli impollinatori che sarà poi allestita nelle scuole e altri luoghi pubblici del Comune di Lastra a Signa fino al prossimo autunno.