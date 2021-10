Un pulmino per l’Unitalsi Firenze Nord: dalla Misericordia di Campi 20.000 euro, consegnato “l’assegno”

CAMPI BISENZIO – Se la voglia di ripartenza dell’Unitalsi Toscana era già stata ampiamente dimostrata con il pellegrinaggio a Lourdes di metà settembre e la recente assemblea regionale, anche le varie sottosezioni dell’associazione (comunque attive in entrambe le occasioni) si stanno già muovendo per programmare i prossimi impegni. E’ il caso della sottosezione Firenze Nord […]

CAMPI BISENZIO – Se la voglia di ripartenza dell’Unitalsi Toscana era già stata ampiamente dimostrata con il pellegrinaggio a Lourdes di metà settembre e la recente assemblea regionale, anche le varie sottosezioni dell’associazione (comunque attive in entrambe le occasioni) si stanno già muovendo per programmare i prossimi impegni. E’ il caso della sottosezione Firenze Nord dell’Unitalsi che, grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Campi, potrà acquistare un pulmino da mettere al servizio di malati e volontari in vista delle iniziative future. Tutto nasce dalla nona edizione della “Festa della Misericordia” di Campi Bisenzio che si è svolta a inizio settembre a Villa Il Palagio. Una festa che, grazie alla numerosa partecipazione dei cittadini, ha permesso di ottenere un risultato economico importante che, come ha spiegato il Provveditore Cristiano Biancalani, “la Misericordia ogni anno devolve per qualche progetto sociale”.

Da qui l’idea di andare incontro alle esigenze dell’Unitalsi Firenze Nord, ospitata proprio nei locali della Misericordia in via Saffi, sostenuta in questo caso nell’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di disabili, grazie a un contributo di 20.000 euro, 12.000 dei quali ricavati dalla festa di settembre. E questa mattina è avvenuta la consegna “simbolica” dell’assegno con la cifra corrisposta da parte dello stesso Biancalani nelle mani del presidente dell’Unitalsi Firenze Nord, Giacomo Nincheri, e del presidente regionale Unitalsi, Roberto Torelli. “Dire grazie alla Misericordia – ha detto Torelli – è dire poco; questo è davvero un segno concreto del fatto che quando le associazioni collaborano fra di loro, si raggiungono obiettivi significativi. Andiamo avanti è stato il “motto” con cui, in questi mesi di pandemia, ci siamo incoraggiati nella speranza di riprendere l’attività. E quello di stamani è un ulteriore, importante passo in avanti per riprendere il cammino a pieno ritmo. Ora più che mai… andiamo avanti”.