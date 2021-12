Un segnale stradale per rispettare le regole anticontagio

CALENZANO – Un segnale stradale che ricordi a tutti le regole da rispettare per limitare il contagio. È stato realizzato lo scorso anno dagli alunni delle scuole elementari, nell’ambito di un concorso promosso dalla polizia municipale, all’interno dei progetti sulla legalità. Sono stati selezionati quattro elaborati, delle primarie di Calenzano e Settimello, che meglio rappresentano le regole da seguire, non solo distanziamento e mascherina, ma anche sostegno e aiuto reciproco. Si tratta di due elaborati della scuola Don Milani (uno della 5 B e uno della 5 C) e della scuola Anna Frank (uno della 5B e 5 C).

“Ringrazio alunni e insegnanti per l’impegno messo in questo progetto – ha commentato la comandante della polizia municipale Maria Pia Pelagatti -. L’immediatezza dei messaggi che troviamo in questi cartelli, ci indica quanto valore diano i più giovani alle regole, dimostrando spesso maggiore attenzione rispetto agli adulti. Ringrazio anche le agenti che portano avanti da anni i progetti sulla legalità, coinvolgendo i bambini, che poi riportano in famiglia l’importanza del rispetto delle regole”. I progetti della polizia municipale proseguono, anche per quest’anno scolastico, a distanza.